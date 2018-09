BEOGRAD SUTRA POD BLOKADOM: Parada ponosa i biciklistička trka zatvaraju centar grada! Evo kuda da se krećete!

Beograđani, ako možete izbegavajte sutra dolazak u centar grada ili se naoružajte strpljenjem i potražite alternativne pravce i prevozna sredstva, pošto će zbog Parade ponosa veći deo centralnih gradskih ulica biti potpuno zatvoren, neke čak i za pešake, a doći će i do promena na velikom broju linija javnog gradskog prevoza.

Kao i prethodnih godina, nadležni ni ovog puta nisu obelodanili tačne ulice i lokacije koje će zatvoriti, ali se na osnovu trase kojom će se kretati učesnici Parade ponosa, sa velikom sigurnošću može naslutiti da je - kolaps zagarantovan!

Ilustracija foto: Vladimir Šporčić

Podsetimo, okupljanje učesnika je od 12.00 časova na Slaviji, tačnije kod hotela "Hilton", dok će šetnja krenuti u 14.00 i to od Slavije, Ulicom kralja Milana, preko Terazija i Trga republike do Studentskog trga gde će od 16.00 do 20.00 biti održan koncert.

Nema ni potrebe napominjati da će od ranih jutarnjih časova ovaj potez, od Slavije do Studentskog trga, biti u svojevrsnom obruču, a naročito od 10.00 kada će doći i do prekida u gradskom saobraćaju.

Međutim, policijske blokade će biti znatno šire, te će se protezati od Ulice kneza Miloša do Bulevara kralja Aleksandra na jednoj, odnosno od Karađorđevog parka pa do Kalemegdana i Zelenog venca na drugoj strani.

Trasa kojom će ići Parada ponosa

Glavni deo blokade trajaće od 10.00 do 15.00, dok će kasnije "u obruču" biti samo pojas oko Studentskog trga (do večernjih sati, dok se okupljeni ne raziđu posle koncerta), dakle od Trga republike do Kalemegdana i od Knez Mihailove do Dorćola. Kako bi se izbegli bilo kakvi ekscesi.

Kako stoji u saopštenju Sekretarijata za javni prevoz, od 10.00 do 15.00 za saobraćaj će biti zatvorene Kralja Milana, Terazije, Kolarčeva i Trg republike, a od 10.00 do 20.00 Ulica Vase Čarapića i Studentski trg.

foto: Aleksandar Jovanović

Ovo će dovesti do velikih promena i u gradskom prevozu.

TROLEJBUSI

* trolejbusi sa linija 19, 21, 22 i 29 saobraćaće na relaciji Trg Slavija – periferni terminusi.

Trole neće ići do Studentskog trgaFOTO: EMIL ČONKIĆ / RAS SRBIJA

* trolejbusi sa linija 28 i 41 biće preusmereni na liniju 40. Za vreme prolaska učesnika parade (okvirno 14.00 -14.40) u zoni Ulice kneza Miloša, trolejbusi sa linije 40 će čekati na trasi prolazak kolone.

* od 15.00 trolejbusi sa linija 19, 21, 22 i 29 saobraćaće do Ulice Vase Čarapića.

* trolejbusi sa linija 28 i 41 se vraćaju na redovne trase do Ulice Vase Čarapića. Izlazno stajalište za putnike biće improvizovano stajalište „Trg republike“ kod Narodnog pozorišta, a polazno „Trg republike“ za linije 37 i 44.

foto: Profimedia

TRAMVAJI

* tramvaji će voziti redovno osim u vreme prolaska učesnika Parade ponosa Ulicom kralja Milana (14.00 – 14.40 časova) kada će tramvaji sa linija 3L i 12L, umesto Resavskom ulicom, saobraćati preko Trga Slavija.

* tramvaji sa linije 7 će planski saobraćati preko Dorćola, zbog radova u Karađorđevoj ulici.

AUTOBUSI

* autobusi sa linija 24, 26, 37 i 44 u oba smera saobraćaće: Cara Dušana – Džordža Vašingtona – Takovska i dalje redovnom trasom.

Zeleni venac bi trebalo da ostane otvoren

* autobusi sa linije 27 menjaće smer kretanja na sledeći način Braće Jugovića

– Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – Takovska - Bulevar kralja Аleksandra i dalje redovnom trasom ka Mirijevu.

* autobusi na liniji 96 će saobraćati: Bulevar despota Stefana - Braće Jugovića pored Doma vojske – Francuska – Džordža Vašingtona - Bulevar despota Stefana i dalje redovno.

foto: Nebojša Mandić/Ilustracija

* za vreme prolaska učesnika parade (14.00 -14.40) u zoni Ulice kneza Miloša (Resavske), autobusi sa linija 23, 37, 44, 58 i 74 će čekati na trasi prolazak kolone.

* autobusi na liniji 31 će do 15.00 saobraćati samo do Slavije, a zatim do 20.00 do Ulice Vase Čarapića.

ALTERNATIVNI PRAVCI

Ako treba da dolazite u centar grada, ili da iz njega "pobegnete", dobro se raspitajte o alternativnim pravcima.

* kako bi se izbegli Trg republike i Terazije, preporučuje se potez oko Kalemegdana, Karađorđevom do bivše Glavne železničke stanice, a zatim dalje ka Banjici na jednoj, odnosno Banovom brdu na drugoj strani.

* kako bi se izbegli Slavija i Ulica kralja Milana, pošto nije izvesno da li će biti zatvaran i Bulevar kralja Aleksandra, kao što je ranije bio slučaj, do centra grada je moguće doći i sa donje strane iz pravca Zvezdare, ali prolaskom pored Vukovog spomenika Ruzveltovom, pa kasnije Ulicom kraljice Marije, Džordža Vašingtona...

Novi Beograd će bit zatvoren zbog biciklističke trke

Neće samo Parada ponosa danas zatvoriti ulice već i biciklistička trka na Novom Beogradu i to u periodu od 9.30 do 13.30. Zbog nje saobraćaj neće funkcionisati u Bulevaru Nikole Tesle, od Brankovog mosta do Trešnjinog cveta, a izmene će pretrpeti linije 15, 27E, 35, 43, 60, 84, 704, 706 i 707.

