DIVLJA GRADNJA! BAHATI INVESTITOR NE BOJI SE NIKOGA: Zida hotel od devet spratova, a ima dozvolu samo za pet!

Primeri divlje gradnje i bahatosti investitora su, nažalost, svuda oko nas, a jedan od najdrastičnijih je izgradnja hotela u Venizelosovoj ulici 54 u Beogradu, gde je, umesto dozvoljenih pet, sazidano ni manje ni više nego devet spratova!

Objekat diže kompanija "Prezident d. o. o." iz Novog Sada. Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Beograda izdao je 12. novembra 2015. dozvolu za gradnju hotela, i to tri podzemna sprata, prizemlja i pet spratova iznad zemlje. Rok za završetak radova bio je 31. 12. 2017.

Tek kada je ozidan osmi sprat, u januaru ove godine, građevinski inspektor opštine Stari grad izašao je na teren i konstatovao da je prilikom izgradnje odstupljeno u pogledu spratnosti, a o istom je obavešten Sekretarijat za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Beograda radi preuzimanja mera iz svojih nadležnosti. Sve to je navedeno u rešenju od 10. januara, i istaknuto je da svakome ko se ogluši o rešenje preti kazna od godinu dana zatvora ili milion i po dinara.

Međutim, investitor je nastavio sa gradnjom. Stanari okolnih objekata su ogorčeni i kažu da je buka nesnosna i da im smeta velika prašina.

- Tačno je da imaju dozvolu za pet spratova, a ne za devet. Kupili su stan na prvom spratu u mojoj zgradi i probili spoljašni noseći zid, pa iz hotela ulaze tuda u taj stan i renoviraju ga. Da li vi možete tek tako da probijete spoljašnji zid jedne stare zgrade sa početka 20. veka? Ne znam da li uopšte imaju dozvolu za to. Svi prozori hotela gledaju u naše dvorište - kaže jedna gospođa iz zgrade tik do hotela:

- Pucali su nam zidovi, vidi se i jedna pukotina na nosećem zidu. Kada su počeli da zidaju, cela naša zgrada je krenula na neki način da tone ulevo ka tom placu. Sreća, pa je to sleglo. Zgrada je stara, a to se radi! Stalno tu buše i rade. Pada malter, cigle, neki delovi, razbijeni su neki prozori. Sreća pa niko nije stradao, ali je svakako opasno.



Pitanja smo uputili odseku za građevinske poslove opštine Stari grad, odseku za građevinsku inspekciju pomenute opštine, kao i Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove i Sekretarijatu za inspekcijske poslove grada Beograda, ali do zaključenja broja nismo dobili odgovor.





Čekamo odgovor

Graditelji bez komentara Pokušali smo da stupimo i u kontakt sa čelnicima kompanije "Prezident d. o. o." iz Novog Sada, koja je investitor gradnje hotela. Na broj telefona koji se nalazi na njihovom sajtu javio nam se čovek koji je, nakon što je čuo o čemu je reč, rekao da nije nadležan da daje bilo kakve informacije:

- Pozovite u ponedeljak direkciju firme i neko će vam se javiti. Niti znam, niti mogu da vam dajem neke informacije.

