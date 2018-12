PREDUZETNICI S BANOVOG BRDA OGORČENI: Otimaju nam i ruše lokale, ugroženi životi 550 porodica

Vlasnici 110 lokala u poslovnom centru "Stankom" na Banovom brdu strahuju da će uskoro ostati bez imovine i posla od kog živi 550 porodica jer je, tvrde, izmenama plana detaljne regulacije predviđeno rušenje njihovih lokala, i to bez upozorenja i njihovog odobrenja.

Nova planska dokumenta donele su gradske vlasti na zahtev investitora - firme Šoping centar "Brdo" u vlasništvu Zorana Janjuševića. Ova firma je iz stečaja "Stankoma" kupila zgradu koja se nalazi tik uz poslovni centar "Stankom".

Prema planu koji su predložili, a Grad usvojio, nameravaju da rekonstruišu ceo kompleks, pri čemu bi najveći broj lokala u vlasništvu 80 preduzetnika i malih firmi koje tu posluju punih 27 godina bio srušen da bi bila izgrađena stambeno-poslovna zgrada visine do 19 metara.

- Za planove tog investitora i Grada saznali smo 30. oktobra sasvim slučajno, niko nas prethodno o tome nije zvanično obavestio niti pitao da li se s tim slažemo - ističe za Kurir Slavica Despotović, predsednica Udruženja vlasnika lokala u poslovnom centru "Stankom".



Naglašava da je kao razlog za izmene planskih dokumenata naveden javni interes.

- Ne znam gde je tu javni interes države kad je reč o rušenju komercijalnih objekata u privatnoj svojini sa upotrebnom i građevinskom dozvolom radi gradnje takođe komercijalnog objekta, a ne bolnice ili škole! Ovo je otimanje privatne svojine preduzetnicima koji su svoje lokale debelo platili, koji legalno posluju i državi uredno plaćaju sve poreze, doprinose i druge namete - ogorčena je Despotovićeva.



Dodaje da su se obraćali Gradu, investitoru, ministarstvima, ali da nisu dobili odgovor šta će biti s njima i da li će i kako biti obeštećeni:

- Uložili smo primedbu na plan regulacije, bili 22. novembra na javnoj sednici Komisije za planove Skupštine grada, ali ni tu nismo dobili odgovor. Rečeno nam je da će razmotriti naše primedbe i odgovore nam poslati u roku od 15 dana. Angažovali smo advokata i spremni smo da idemo i do Strazbura.

ZORAN JANJUŠEVIĆ TVRDI

NITI RUŠIM, NITI SREĐUJEM TUĐE LOKALE

foto: Dado Đilas

Zoran Janjušević kaže za Kurir da su vlasnici lokala u poslovnom centru "Stankom" u velikoj zabludi jer on, kako tvrdi, nema nameru niti da ruši, niti da sređuje njihove lokale.

- Ja s njihovim lokalima nemam ništa, to je njihovo vlasništvo. Mene interesuje samo oronuli, propali objekat koji je moja firma kupila i plan je da nakon njegovog rušenja na tom mestu bude izgrađen novi šoping centar. Ja rušim svoje i gradim svoje. Neman nameru da tuđe diram niti sređujem. Da mi poklone te lokale, ne bih ih uzeo - kaže Janjušević.

On objašnjava da taj posao zapravo predaje Slovencima, tj. slovenačkoj firmi "Kapital T&T":

- Predugovor je potpisan, čekamo građevinsku dozvolu da bi mi uplatili novac i posle toga će kompletno vlasništvo biti preneto na njih.