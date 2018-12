ON JE SPILBERGU BIO INSPIRACIJA ZA INDIJANU DŽONSA: O tajnim vratima u Keopsovoj piramidi i tunelima ispod sfinge on zna sve! Čuvar egipatskog blaga Zahi Havas posetio Beograd, a evo šta kaže o Titu

BEOGRAD - Kralj piramida, cenjeni egiptolog i najpoznatiji arheolog na svetu doktor Zahi Havas (71), koji je Stivenu Spilbergu i Džordžu Lukasu poslužio kao inspiracija za Indijanu Džonsa, boravio je prvi put u Beogradu i u petak i subotu održao uzbudljiva predavanja.

Prvi ministar za starine Egipta govorio je o poslednjim otkrićima skrivenim u pesku, poput tajnih vrata u Velikoj piramidi, mogućoj zajedničkoj grobnici najpoznatijeg ljubavnog para Kleopatre i Marka Antonija, razlogu smrti Tutankamona, tunelima ispod Sfinge, DNK istraživanju mumija porodice Tutankamona, ali i kraljice Hatšepsut... Jedna od tema njegovih predavanja u srpskoj prestonici bilo je i otkriće mumije Tutankamonove kraljice Ankesenamun.

- Našao sam porodicu kralja Tutankamona - priča za Novosti harizmatični Zahi Havas. - Tražio sam ih, jer nismo znali ko su mu bili otac i majka. Mnogi misle da je moguće da mu je Ahnaton bio otac ili Amenhotep Treći. Kao direktor velikog egipatskog programa "Mumije", sa svojim timom sam radio DNK analize i otkrio da je Ehnaton bio otac Tutankamona, a da su mladom kralju deda i baba bili Amenhotep Treći i kraljica Tija. Otkrio sam i mumiju mlade žene, oko 35 godina, majke Tutankamona, ali bez imena. Jedina mumija za kojom još tragam je mumija Nefertiti, i onda bih kompletirao porodično stablo Tutankamona. Presrećan sam i što sam otkrio pravi razlog njegove smrti. Mnogi misle da je Tutankamon ubijen, zbog rupe na lobanji. Međutim, ona je otvorena kako bi se izvukla tečnost pre mumifikacije. Otkrio sam da je, osim malarije, Tutankamon imao deformitet stopala. Preminuo je u 19. godini u nesreći koja ga je zadesila u lovu u koji je išao sedeći na dvokolici.

- Verujete da bi mumija iz grobnice KV21 u Dolini kraljeva, mogla da bude Nefertitina?

- Našao sam vezu između dve grobnice. U Tutankamonovoj grobnici pronađene su mumije njegove dve ćerke, koje su rođene mrtve. U KV21 sam takođe pronašao mumije dve devojčice, od sedam i devet godina. Smatram da je iza ćerke uvek bila sahranjivana i majka. Ako smo pronašli mumiju Ankesenamun, iza nje bi mogla da bude njena majka Nefertiti. Iduće sedmice ponovo počinjem projekat "Egipatske mumije", pa ću tada više znati.

- Da možete da se vratite u prošlost, šta biste pitali Nefertiti?

- Pitao bih je: Gde ti je grobnica? Jer ja je tražim, pokušavam da u Dolini kraljeva iskopam njen grob, kao i njene ćerke Ankesenamun, kraljice Tije... Jer sve kraljice iz te dinastije su sahranjene u Dolini kraljeva.

"Tito je za nas bio heroj" Pamtite li jugoslovenskog predsednika Tita, koji je bio veliki prijatelj egipatskog predsednika Gamala Abdela Nasera? - I Sadata! Predsednik Tito je mnogo pomogao predsedniku Sadatu. Tito je za nas bio heroj. Slušali smo mnogo o njemu, još volimo i Nasera i Tita, ali je i Sadat bio veliki čovek koji je uradio dobre stvari za Egipat. Veza Srbije i Egipta još od tih vremena, pa do danas, veoma je jaka. I naš ambasador Amr Aljovejli, koji je u Srbiji 11 meseci, radi na učvršćivanju tih veza. Ljudi mi govore da nijedan ambasador pre njega nije organizovao toliko kulturnih događaja kao on.

- Pronašli ste i troje tajnih vrata unutar Velike piramide?

- Zaista verujem da prava grobnica faraona Keopsa još nije pronađena. Keops je bio veliki kralj i tražio je od boga mudrosti Tota da mu otkrije tajnu i dizajnira mu pogrebnu odaju. Zato mislim da troja vrata mogu biti ključ za sakrivene pogrebne prostorije Keopsa.



- Mnogima ste raspršili snove tvrdnjom da ispod Sfinge nema ničeg?

- Ljudi me optužuju da krijem stvari. Ne krijem ništa, kako bih mogao da sakrijem dokaze o bilo čemu? Govorili su mi da moramo da kopamo ispod Sfinge, a ja sam ih pitao zbog čega. Ipak, sam pristao i posle 32 kopanja i 20 metara ispod površine, otkrio da je Sfinga napravljena od jednog čvrstog kamena i da ispod nje nema ništa. Nikakve pogrebne prostorije se ne nalaze ispod Sfinge. Ali, ljudi vole da maštaju i ne veruju mi. Ali, to je istina i to sam objavio.

- Zašto danas, uprkos modernoj tehnologiji, ne možemo da napravimo svetsko čudo kakvo je Velika piramida?

- Isto me je pitala i TV ekipa iz Kanade, možemo li to da uradimo danas. Rekao sam - ne! Zašto? Zato što je tada piramida bila nacionalni projekat za Egipćane. Pre bilo čega drugog su morali da izgrade piramidu, jer bez nje, kralj nikad neće biti bog. Tada je tri miliona ljudi, koliko ih je živelo u Egiptu, 32 godine gradilo piramidu za Keopsa. Možete li danas da okupite toliki broj radnika na jednom mestu? Možete li da im date dnevnice i nahranite ih, obezbedite im mesto za spavanje i da oni 32 godine pomeraju kamenje i grade piramidu? Da li bi bilo ko to danas uradio? Bilo koja zemlja? Eto zašto danas ne možemo da napravimo piramidu kao što je Keopsova.

