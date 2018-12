BEOGRAD UVODI NOVU ZONU ZA PARKIRANJE: Evo gde ćete moći da parkirate samo na POLA SATA

Prema rečima Gorana Vesića, zamenika gradonačelnika Beograda, nova zona će biti samo za parkiranje u trajanju do pola sata, dok će u svim drugim zonama, građani moći da, uz plaćanje dodatnog sata, produže parkiranje.

Vesić je, na otvaranju Regionalne konferencije o parkiranju "PARkon 2018", najavio i da će do juna sledeće godine grad imati 3.000 novih parking mesta na ulici i da je plan da, u naredne četiri godine, bude još 10.000 novih parking mesta.



"Taj broj će se, dakle, povećati sa sadašnjih 22.000 na 25.000 zoniranih parking mesta", izjavio je Vesić.



Od aktuelnih 22.000 parking mesta, oko 10.000 je u garazama, što, kako je ocenio Vesić, za Beograd nije dovoljno, imajući u vidu činjenicu da se u poslednje tri godine godišnje registruje oko 4.000 novih automobila mesečno.



"To govori da će trebati više parking mesta i da ćemo morati više da ulažemo u budućnosti jer ima više automobila", poručio je Vesić.



Govoreći o JKP "Parking servis", Vesić je rekao da će i u budućnosti ostati gradsko preduzeće, i da je reč o jednom od naših najboljih preduzeća. Najavio je i da će se tokom sledeće godine graditi dve garaze: Studentski trg i Kneza Miloša, koje će ukupno imati 1.500 novih parking mesta, što će za 15 posto povećati kapacitet parking mesta u garažama.



"Garaža u Kneza Miloša je posebno zanimljiva, jer je to garaža koja će biti ispod čitave ulice, od Gazele do Vlade Srbije. Kompletna garaža biće urađena u jednom nivou. Tako ćemo ubuduće raditi po centralnim gradskim ulicama i tako rešavati nedostatak parking mesta", izjavio je Vesić, dodajući da je takav model preuzet od Barselone i Madrida.



Zamenik gradonačelnika je rekao da Grad Beograd trenutno ima 1.500 senzora na parking mestima koji daju informaciju o tome koliko ima slobodnih mesta, i da će u toku naredne godine biti postavljeno još 3.000 senzora, da bi do 2020. kompletan centar grada bio pokriven senzorima.



U narednim nedeljama, kako kaže, biće puštena u upotrebu i jedna nova aplikacija, na osnovu koje će građani u svakom trenutku moći da vide gde postoji slobodno parking mesto, bilo u garaži ili na ulici.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir