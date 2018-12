REŠENJE ZA VELIKE SAOBRAĆAJNE GUŽVE U BEOGRADU STIŽE POSLE NOVE GODINE Radojičić: Moskvu je zonski sistem preporodio!

BEOGRAD - Posle Nove godine kreće realizacija projekta zonskog upravljanja saobraćajem što će rešiti saobraćajne gužve, najavio je gradonačelnik Zoran Radojičić.

On je naveo da je za šest meseci, koliko je na čelu prestonice, urađeno mnogo konkretnih projekata, a da se kao prioritet radi na rešavanju problema saobraćajnih gužvi.

foto: Dado Đilas/Ilustracija

"Projekat adaptibilnog zonskog upravljanja saobraćajem znači novi sistem putem kojeg će se na jednom mestu skupljati svi podaci sa više od 300 raskrsnica u gradu i na osnovu njih upravljati saobraćajem na pravi način. Očekuje se da se tako i do 20 odsto uštedi vreme i olakša saobraćaj. Na sastanku u Barseloni na kome smo razgovarali o našem problemu čulo se da je ovakav sistem preporodio Moskvu. To je model koji ćemo u naredne tri godine da implementiramo u Beogradu, a vrednost celokupnog projekta je oko 25 miliona evra", rekao je Radojičić.



Gužve koje se stvaraju u gradu zbog velikog broja gradilišta, kako je rekao, biće manje uz pomoć "lične karte" gradilišta.

foto: Dragana Udovičić

"Od januara se planira da će preko Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i kordinaciju odnosa sa građanima sva gradilišta morati da šalju informacije kada počinju radovi, šta se radi i do kada traju radovi kako bi mogli da se sinhronizuju sa ostalima. Dešavalo se u ranijem periodu da se jedna ista ulica radi i po nekoliko puta, a na ovaj način će se to smanjiti na najmanju moguću meru", objasnio je gradonačelnik.



On je istakao da je veliki pomak urađen na tome da se smanji broj dece koja čekaju na mesto u vrtićima. Podsetio je da je 2013. 47.500 mališana bilo u vrtićima, a 2018. 60.000 u državnim i 16.700 u privatnim vrtićima, te da je 2016. 10.000 dece čekalo na mesto u vrtiću dok u ovom trenutku čeka 2.700, što je, kako kaže, značajno manje.

"U planu je da početkom sledeće godine se otvori vrtić u Altini a takođe u sledećoj godini još devet vrtića, da se prostor u šest škola prilagodi deci vrtićkog uzrasta, znači idemo ka tome da se značajno smanji broj dece koja čekaju mesto", naveo je Radojičić dodajući da je u ovoj godini na subvencije u privatnim vrtićima potrošeno oko 2,5 milijarde dinara.



Naveo je i da je Beograd spreman za najavljene snežne padavine i da će sve gradske službe biti pripremljene za to.



"Za sutra smo zakazali sednicu štaba za vanredne situacije sa ciljem da se iskoordinira rad svih gradskih službi, da proverimo da li je sve pripremljeno i kako bi sve proteklo bez problema", rekao je gradonačelnik.

(Kurir.rs/Beoinfo/RTS/Foto: Dado Đilas)

Kurir

Autor: Kurir