HAOS U BEOGRADU ZBOG KRANA MOŽE DA TRAJE JOŠ 24 SATA! GSP menja svoje trase! Evo kuda će ići linije javnog prevoza!

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je da je u toku demontiranje krana na gradilištu u Takovskoj ulici, koji se danas nakrivio usled pucanja vodovodne cevi u toj ulici i destabilizacije podloge.

Na lice mesta su stigla tri pomoćna vozila koja pomažu demontiranje i osiguranje problematičnog krana, rekao je Radojičić novinarima u Beogradu.

"Došli su radnici koji rade. U idealnim uslovima radovi će trajati do jutra, a ako dođe do nepredviđenih problema mogu potrajati do sutra popodne. Snabdevanje vode će biti putem cisterne. Trenutno ništa nije do Grada, jer je reč o privatnom gradilištu", naveo je Radojičić.

Zbog zatvaranja Takovske ulice u Beogradu, danas su promenjene linije gradskog prevoza, saopštio je GSP.

Vozila sa linije broj 79 u oba smera saobraćaju ulicama Cvijićeva, Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona i dalje redovnom trasom, a vozila sa linije 23 u smeru prema Vidikovcu saobraćaju ulicama Cvijićeva, Starine Novaka, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Savska.

U smeru prema Karaburmi saobraćaju ulicama Kneza Miloša, Nemanjina, Trg Slavija, Beogradska, Starine Novaka, Cvijićeva i dalje redovnom trasom.

Tramvajske linije broj 2L, 5 i 10 su preusmerene prema Omladinskom stadionu.

Linije trolejbusa broj 28, 40 i 41 su ukinute i uspostavljena je autobuska linija 41A koja saobraća trasom trolejbuske linije 41.

Uspostavljena je autobuska linija 5A (SRC "Milan Gale Muškatirović" - Vukov spomenik) na relaciji SRC "Milan Gale Muškatirović", Tadeuša Košćuška, Cara Dušana, Džordža Vašingtona, Bulevar despota Stefana, Cvijićeva, Starine Novaka, Kraljice Marije, Vukov spomenik.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir