DIREKTOR ČISTOĆE PONOSAN NA SVOJE RADNIKE: Rukama guraju kontejnere na ovom minusu da odnesu smeće sa zavejanih ulica! Kante prazne i ručno, a pomažu i komšije GREJE IH LEPA REČ (FOTO)

BEOGRAD - Radnici beogradske „Gradske čistoće“ u pojedinim delovima grada čine nadljudske napore kako bi ispraznili svaki kontejner i stigli do svake kante za odlaganje komunalnog otpada.

foto: Gradska čistoća

Iako padavina trenutno nema, zbog niskih temperatura, rad je težak.

U nekim ulicama u Beogradu, koje su strme i uske, ili imaju kontranagib, odnošenje smeća je inače znatno otežano i u danima kada nema snega i leda, a sada je situacija još teža. U ulicama gde uslovi ne dozvoljavaju prohodnost kamionima, naši radnici smeće iz kontejnera prazne i ručno, pošto najpre oslobode te sudove iz okova snega i leda.

foto: Gradska čistoća

Radnici su često prinuđeni i da pune kontejnere izguraju uz strme ulice do kamiona kako bi ih uopšte ispraznili. To je zaista težak posao, a okolnosti usporavaju naše ekipe na terenu, pa pražnjenje kontejnera ili kante ne traje dva, tri minuta već na pojedinim lokacijama i više od pola sata. Danonoćno je na terenu 120 ekipa „Čistoće“ koje rade na pražnjenju i odnošenju smeća, pa koristim priliku da zamolim sugrađane za malo strpljenja, jer će naši radnici stići do svih lokacija - rekao je direktor JKP „Gradska čistoća“, Marko Popadić.

foto: Gradska čistoća

Iz „Čistoće“ se zahvaljuju sugrađanima koji u želji da pohvale požrtvovanost radnika svakodnevno na elektronsku adresu preduzeća šalju fotografije radnika sa terena dok prazne kontejnere, jer to ne čine na uobičajeni način, već ručno.

foto: Gradska čistoća

Iz preduzeća se zahvaljuju i onim sugrađanima koji radnicima nesebično pomažu, a često je ljudima na terenu dovoljna i lepa reč, jer vide da sugrađani vrednuju njihov, bez preuveličavanja, jako naporan posao i vanredno zalaganje.

(Kurir.rs/Gradska čistoća/Foto: Gradska čistoća)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir