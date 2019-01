RADOST ZA MALIŠANE: Sutra otvaranje klizališta na Adi Ciganliji

Na prostoru Kamenog grada na Adi Ciganliji sutra će biti otvoreno prvo klizalište nepravilnog oblika u Beogradu.

Otvaranje je planirano sutra u podne, a za posetioce će tokom 54 dana rada biti omogućeno besplatno klizanje u pet dnevnih termina.

Termini su od 10 sati do 11.30 časova, zatim od 12 do 13.30 sati, od do 15.30, 16.30 do 18. 30 časova i 19 do 21 sat.

Planirano je i više od 120 sati besplatnih programa, sa animatroima u novogodišnjim kostimima, pozorišne i lutkarske predstave, nastupi klovnova i mađioničara, kao i brojne tematske žurke i spektakli na ledu, navodi se u saopštenju JP "Ada Ciganlija".

U saradnji sa Sekretarijatom za sport i omladinu grada Beograda, u periodu od 1. do 28. februara za sve učenike osnovnih i srednjih škola obezbeđeno je celodnevno besplatno korišćenje klizaljki uz đačku knjižicu.

Iznajmljivanje klizaljki za decu do sedam godina biće besplatno, dok je za sve ostale posetioce i zaljubljenike u klizanje predviđena simbolična cena od 150 dinara.

JP "Ada Ciganlija" poziva sve sugrađane da posete klizalište i uživaju u prazničnim čarolijama koje je to preduzeće pripremilo za predstojeću zimsku sezonu na Adi.

