SAVSKI MOST ODSLUŽIO SVOJE, VREME MU JE ZA PENZIJU: Biće premešten između Bloka 44 i Ade Ciganlije i evo kako će izgledati novi! DEMONTAŽA NA LETO (FOTO)

BEOGRAD - Glavni gradski urbanista Milutin Folić izjavio je da je beogradski Savski most odslužio svoje i da je vreme da ide u penziju.

Most će biti demontiran i premešten između novobeogradskog bloka 44 i Ade Ciganlije, gde će služiti kao biciklistički i pešački most, rekao je za Prvu TV. "Ovaj most ne zadovoljava ni kapacitetom ni kvalitetom onome čemu treba da služi", naveo je Folić.



Govoreći o rokovima, glavni gradski urbanista kaže da će se sa poslom demontaže početi na leto ili jesen javnim pozivom za izbor izvođača tog posla.

To će se u stvari dogoditi kada se završi izgradnja šina na Mostu preko Ade kako bi se stvorila alternativa za prelazak tramvaja.

Konkurs za novi most je završen prošle godine i po tom rešenju biće po dve kolovozne trake, tramvajske šine, biciklistička i pešačka staza, navodi Folić i kaže da će imati čak i vidikovce.

"U nastavku mosta biće tunel koji će povezati savski i dunavski amfiteatar, potpuno novi saobraćajni potez od Novog Beograda do Karaburme koji će centar grada rasteretiti za 11 do 14 odsto od tranzitnog saobraćaja", naveo je on.

Folić je potvrdio da su pronađene mine oko mosta ali da je sve to očišćeno. Izgradnja mosta, naveo je, trajaće najmanje dve do tri godine.

