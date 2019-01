KOLAPS U BEOGRADU, SNEG PARALISAO GRAD! Sve stoji, ove linije prevoza su izmenjene!

Sneg koji je počeo da pada danas oko 16 časova u Beogradu, doveo je do zastoja u saobraćaju na periferiji grada, a pojedine gradske linije su zaustavljene ili su njihove trase skraćene.

Kako su agenciji Beta rekli u Gradskom saobraćajnom preduzeću, zbog "neočišćenog snega" došlo je do promena na devet linija gradskog prevoza.

Linija 18 je zaustavljena u ulici Braće Jerković od 17.40 sati, a stoje i autobusi na liniji 77 i trolejbusi na liniji 28 i 40 u Čingrijinoj ulici na Zvezdari.

Zimska služba odglavljuje autobuse, Sekretarijat za javni prevoz još nije preusmerio vozila na Admirala Geprata, putnici uzaludno čekaju. pic.twitter.com/bxOTU70j2w — Filip Vukša (@FilipCSI) January 10, 2019

Trolejbus na liniji 21 preusmeren je ka Konjarniku posle 17 časova, pošto ne može do Učiteljskog naselja.

U naselju Boleč, linija 305 je skraćena, ne ide do okretnice u tom naselju već do kafane "Boleč", kao i linija 403 koja je skraćena i saobraća samo do crkve u naselju Zuce.

"Zbog vremenskih neprilika situacija se stalno menja, a za sada nemamo prijavljene probleme na Banovom brdu i Vidikovcu, kao što je bilo prošle nedelje", rekli su agenciji Beta u GSP-u.

