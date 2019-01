DŽUMBUS NA BANOVOM BRDU: Autobus 52 preprečio se posred Požeške, pa se još i sudarili drugi autobus i taksi

BEOGRAD - Sneg koji pada u Beogradu pravi velike probleme u gradskom saobraćaju, a saobraćaj od Banovog brda ka Žarkovu bio je u prekidu više od pola sata, rečeno je u Sekretarijatu za saobraćaj Beograda.

Autobus gradskog prevoza na liniji 52 poprečio se u 8.05 u Požeškoj ulici, pa su sve linije išle izmenjenom trasom, do 8.35, preko Čukarice. Zastoj je na tom pravcu bio i zbog sudara putničkog autobusa i taksi vozila.

"Problemi su na svim linijama koje idu iz grada ka periferiji, a imali smo problem i u samom centru zbog kvara tramvaja", rekli su u Sekretarijatu za saobraćaj.

Problemi su u smeru ka Kaluđerici, Bežanijskoj kosi, a najveći problem je bio na Banovom brdu. Pojedine linije ka prigradskim naseljima su skraćene.

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kazao je za TV Prvu da je prognoza meteorologa bila nešto drugačija, odnosno da je očekivano manje snega.

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kazao je za TV Prvu da je prognoza meteorologa bila nešto drugačija, odnosno da se očekivalo manje snega. "Gradske službe su konstantno u četvrtom stepenu pripravnosti. Sve službe rade i prekovremeno i daju sve od sebe da se ublaže problemi", kazao je on. Glavni grad čisti 1.600 ljudi i oko 300 mašina.

Zbog snega je došlo do izmena i skraćenja trasa na nekoliko autobuskih linija, a i trolejbuske i tramvajske linije ne saobraćaju dobro.

Dosta linija je skraceno od jutros zbog snega. Linije 4, 20, 307 su skraćene sve do stare okretnice Vinča, od 4.30 časova skraćena je linija 304 i 305 do Bolečke farme, dok su od 5.50 časova skraćene linije 65, 70, 77, 82, zastoj u ulici Nikole Dobrovića na Bežanijskoj kosi. Takode, od 6 časova linija 3A je u zastoju u Gardijskoj, od 06.15 časova 65, 66 i 74 su u zastoju u ulici Veljka Dugoševica, od 6.10 časova linija 57 u Kneza Višeslava, od 06.30 časova je skraćena linija 303 do Zaklopače, od 06.35 linija 305 skraćena do Bolečke farme i od 06.50 linija 302 skraćena do Grocke.

