BEOGRAĐANI UDISALI OTROV, NAJGORE BILO NA NOVOM BEOGRADU! Lekari otkrivaju kako da se nosimo sa zagađenjem koje je u srpskoj prestonici ALARMANTNO!

Najzagađeniji grad na svetu je danas bio Beograd, sa oznakom vazduha veoma opasnog po zdravlje, a nije bilo mnogo bolje ni u ostatku Srbije.



Prema podacima sajtova World Air Quality Index i Air visual, indeks zagađenosti u rano beogradsko jutro je iznosio između neverovatnih 399 i 426 mikrograma po kubnom metru, a uz ove podatke bili su naznačeni gas-maska i upozorenje na izuzetno opasan vazduh. Najveća zagađenost izmerena je na Novom Beogradu, nešto manja u Starom gradu i delu kod Mostara.

Nije mnogo lakše bilo ni građanima Niša sa indeksom zagađenosti 157, Subotice sa 153, Valjeva sa 160, Smedereva sa 151 i Pančeva sa 145. U "nezdravu" kategoriju spadaju sva mesta sa indeksom kvaliteta vazduha između 150 i 200. Ova kategorija, u kojoj je juče bilo čak pet srpskih gradova, podrazumeva da "svako može da oseća zdravstvene tegobe, a članovi osetljivih grupa mogu imati ozbiljnije zdravstvene posledice", dok svi ostali, a posebno deca, trebalo bi da ograniče vreme provedeno napolju.

Pulmolog Tatjana Radosavljević podseća da je od takozvanih kiselih magli u Londonu pedesetih godina prošlog veka za samo nekoliko dana preminulo više hiljada ljudi.



- Aerozagađenje se pojačava u zimskom periodu zbog kućnih ložišta i pojačanog saobraćaja. Uz aerozagađenje obično idu i ta magla i vlaga, koja može napraviti veliki problem, pre svega pacijentima sa hroničnim respiratornim bolestima. Takođe, u tim maglama nalaze se izuzetno male čestice koje su veoma opasne i koje mogu da se natalože duboko u plućima i izazovu trajne posledice i oštećenja. Za zdrave ljude opasnost nije toliko velika, ali uvek postoji. Savetujem nošenje nanomaski kao što su Kinezi masovno radili kada su imali zagađenje kao mi sada, kako bi se sprečilo prodiranje tih sitnih čestica u pluća - kaže dr Radosavljević i preporučuje građanima da, koliko mogu, izbegavaju boravak na otvorenom, ali i da provetravaju prostorije.

Beograd je ovim neslavnim merenjem juče sa trona zagađenosti skinuo Valjevo, koje je tokom prošlog decembra, zajedno sa Tuzlom i Sarajevom, bilo najzagađeniji evropski grad.

Prema mapi zagađenja Agencije za zaštitu životne sredine, najviši, ljubičasti nivo zagađenosti juče tokom dana imali su stanovnici: Valjeva, Niša, Smedereva, Pančeva, Starčeva i Beograda, dok su jakocrveno zagađeni bili: Beočin, Novi Sad, Subotica, Popovac i Novi Beograd.

Kao najzagađeniji gradovi u prvih deset našli su se i Krakov, Delhi, Skoplje, Daka, Priština, Mumbaj, Sarajevo i Vroclav.

Saveti lekara:

- pokušajte da ograničite vreme koje provodite napolju

- nosite specijalne nanomaske

- provetravajte prostorije rano ujutru ili kasno uveče

- koristite osveživače vazduha

- redovna terapija kod hroničnih bolesnika

Zagađivači vazduha u zimsko vreme:

- proizvodnja u termoelektranama

- izduvni gasovi u saobraćaju

- sagorevana goriva u domaćinstvima za potrebe grejanja, hlađenje i priprema hrane

- pojedina industrijska postrojenja kao što su ona u kojima se proizvode gvožđe i čelik, zatim mineralna industrija

Iz ledene zime u proleće

Za vikend do 17 stepeni

U Srbiji će se narednom periodu godišnja doba smenjivati praktično iz dana u dan. Iako smo do juče imali izuzetno hladno vreme, već za vikend nas očekuje skok temperature za čak 15 stepeni!

- Već u petak nas, nakon maglovitog i hladnog jutra, očekuje oblačno, ali toplije vreme sa maksimalnom temperaturom od pet do 10 stepeni. Za vikend osetno toplije, sa maksimalnim temperaturama između 10 i 17 stepeni, u Beogradu oko 15. Međutim, biće oblačno, ponegde je moguća slaba kiša, ali će duvati košava, koja će ponegde biti olujna, a na jugu Banata očekuju se njeni najjači udari od 100 kilometara na sat. Od ponedeljka i utorka nas ponovo očekuje lagani pad temperature - kaže meteorolog Đorđe Đurić iz "Veder tu ambrela".

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da će od 1. do 3. februara na području Srbije doći do intenzivnog otopljavanja snežnog pokrivača uz jak i olujni južni i jugoistočni vetar.

- Od petka do nedelje, usled značajnog porasta temperature i jakog, a za vikend na jugu Banata i na planinama i olujnog južnog i jugoistočnog vetra, doći će do naglog topljenja snega u predelima do 1.500 metara. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, biće umereno i potpuno oblačno i osetno toplije - saopštio je RHMZ.