1.000 NOVIH RADNIH MESTA U BEOGRADU: Otvoren 10. Sajam zapošljavanja TOP JOB

Radno vreme sajma danas je od 10 do 18 sati, a sutra od 10 do 17 sati

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić otvorio je danas dvodnevni 10. Sajam zapošljavanja TOP JOB, na kome će 25 kompanija ponuditi 1.000 radnih mesta.

"Neko će reći da je ovo mali događaj i da možda nije potrebno da svi mi budemo ovde, ali ja mislim da je ovo veoma važan događaj, jer zamislite da se danas u Beogradu otvara fabrika koja zapošljava 1.000 ljudi ko bi sve došao i koliko bi to bilo važno za Beograd", rekao je Vesić.

Sajam je otvoren u Belexpocentru na Novom Beogradu, a Vesić ističe da je veoma značajno to što će biti ponuđeno 1.000 radnih mesta, jer je suština svake politike u tome koliko je ljudi zaposleno.

U Beogradu je 2014. godine bilo oko 112.000 nezaposlenih, a danas ih je oko 76.000, precizirao je Vesić, podsetivši da je sada nezaposlenost oko 10 odsto, a da je bila 24 odsto.

"To je dokaz koliko se dobro radi jer ako je nezaposlenost manja, odnosno ako ima više radnih mesta, to znači da je politika uspešna. Zato je ovaj događaj važan i zato je bitno da imamo što više ovakvih događaja kako bi ljudi mogli da pronađu radna mesta jer sve se svede na to da li ima posla za ljude ili ne. Nadam se da će kompanije naći ljude koje mogu da rade kod njih, a oni koji traže posao da će naći kompanije u kojima mogu da rade", rekao je Vesić.

Istakao je da je Gradska uprava veoma uporna u tome da se obezbede nova radna mesta i da se rezultati već vide.

"Nećemo se zaustaviti na ovome jer za nas je i 76.000 nezaposlenih mnogo", rekao je zamenik gradonačelnika Beograda i dodao da će gradska vlast nastaviti da radi na smanjenju nezaposlenosti i privlačenju investicija.

Član Gradskog veća Dragomir Petronijević zahvalio je organizatorima sajma na sve boljoj organizaciji, ali i poslodavcima što otvaraju nova radna mesta u Beogradu.

On je istakao da se Gradska uprava trudi da ima sve više programa kako bi se ljudi zaposlili, ali i stekli znanje i veštine kako bi lakše našli posao.

Na sajmu će biti predstavljeni programi stručne prakse i održana edukativna predavanja o tome kako da se kreira najbolja verzija poslovne biografije.

Radno vreme sajma danas je od 10 do 18 sati, sutra od 10 do 17 sati, a ulaz je slobodan.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir