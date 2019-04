BEOGRADSKI MARATON ZATVARA VIŠE OD 50 ULICA, SKORO 90 LINIJA MENJA TRASE: Pogledajte kako će saobraćati tramvaji, trolejbusi i autobusi, a evo i kada će se saobraćaj normalizovati

Više od 80 gradskih linija biće izmenjen danas zbog maratona koji će se održati u Beogradu, a za saobraćaj će biti zatvoreno više od 50 ulica, kako u centru grada, tako i delovi Novog Beograda i Zemuna.

Izmene tramvajskih linija

Linija 2L

Od prvih jutarnjih polazaka do 09.00 časova i od 12.00 časova do kraja rada, linija radi u skladu sa organizacijom tokom izvođenja radova u ulici Karađorđeva. Od 09.00 časova do 12:00 časova, vozila će saobraćati na potezu Pristanište - Dorćol - Omladinski stadion.

Linija 5

Od prvih jutarnjih polazaka do 09:00 časova linija radi u redovnom režimu.

Od 09.00-10.50 časova, vozila iz pravca Ustaničke čekaju duž trase, a vozila iz pravca Dorćola se upućuju na Omladinski stadion. Od 10.50 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 6

Od prvih jutarnjih polazaka do 12.00 časova linija neće saobraćati (vozila se uključuji iz depoa na Dorćolu). Od 12.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 7

Od prvih jutarnjih polazaka do 09.00 linija radi na potezu: Blok 45 – Trg Slavija - Ustanička. Od 09.00 - 10.50 časova, vozila iz pravca Ustaničke čekaju duž trase. Nakon uspostavljanja saobraćaja u Bulevaru kralja Aleksandra pa do puštanja saobraćaja preko Trga Slavija, vozila iz pravca Ustaničke saobraćaju do Omladinskog stadiona, a nakon uspostavljanja saobraćaja preko Trga Slavija (oko 12.00) do 14.30 vozila će saobraćati na relaciji od Ustaničke do Gospodarske mehane. Od 09.00-14.30 časova, vozila iz pravca Bloka 45 se upućuju na Gospodarsku mehanu i saobraćaće na ovoj relaciji uz povremene zastoje na Novom Beogradu. Od 14.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 9

Od prvih jutarnjih polazaka do 09.00 i od 14.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu: Blok 45 - Trg Slavija - Banjica. Od 09.00-12.00 časova, vozila iz pravca Banjice će saobraćati na relaciji Banjica - Autokomanda, a od 12.00 (nakon uspostavljanja saobraćaja preko Trga Slavija) do 14.30 na relaciji od Banjice do Gospodarske mehane. Od 09.00 vozila iz pravca Bloka 45 se upućuju na Gospodarsku mehanu, i radiće na relaciji Blok 45 - Gospodarska mehana do 14.30 časova, uz povremene zastoje na Novom Beogradu.

Linija 10

Od prvih jutarnjih polazaka do 09.00 časova linija radi u redovnom režimu.

Od 09.00-12.00 časova vozila iz pravca Dorćola se upućuju na Omladinski stadion, a vozila iz pravca Banjice rade na relaciji Banjica-Autokomanda.

Od 12.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 11L

Od prvih jutarnjih polazaka do 15.00 časova linija neće saobraćati

Od 15.00 časova do kraja rada (treća smena) linija radi u redovnom režimu.

Linija12L

Od prvih jutarnjih polazaka do 09:00 časova linija radi preko Trga Slavija.

Od 09.00-12.00 časova linija radi na potezu Omladinski stadion - Dorćol – Pristanište. Nakon što policija uspostavi saobraćaj u Nemanjinoj ulici i na Tašmajdanu (oko 12:00 časova), linija će raditi na relaciji Omladinski stadion – Tašmajdan – Gospodarska mehana. Od 14.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 14

Od prvih jutarnjih polazaka do 09:00 časova i od 12:00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu. Od 09.00-12.00 časova, vozila iz pravca Ustaničke čekaju duž trase, a iz pravca Banjice rade na relaciji Banjica-Autokomanda.

Trolejbusi

Od prvih jutarnjih polazaka do kraja rada, linije 21L, 22L i 29L, rade na potezu Trg Slavija-periferni terminusi. Od 10.00-10.50 časova vozila čekaju duž trase.

Umesto trolejbusa na liniji 40 celodnevno će raditi autobusi. Od prvih jutarnjih polazaka do 09.00 časova i od 16.00 časova autobuska linija 40 će saobraćati redovanom trasom trolejbuske linije.

U periodu od 09:00 do 16:00 časova linija se deli na dva dela:

28A Dorćol /Dunavska/ - Zvezdara

Trasa linije 28A od Zvezdare redovnom trasom trolejbuske linije 40 do Cvijićeve ulice, odakle će do terminusa Dorćol /Dunavska/ saobraćati: Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – Cara Dušana (Tadeuša Košćuška u smeru ka terminusu Dorćol /Dunavska/) – (Dubrovačka u smeru ka Zvezdari) – Dorćol /Dunavska/ .

41A Admirala Geprata - Banjica 2

Trasa linije 41A od Banjice 2 do Mostarske petlje redovnom trasom trolejbuske linije 40 odakle će do ulice Admirala Geprata saobraćati: Mostarska petlja – Drinska – Sarajevska - Hajduk Veljkov venac - Balkanska - Admirala Geprata – Kneza Miloša i dalje trasom linije 40 ka Banjici.

Autobusi

Linija EKO 1

Od prvih jutarnjih polazaka do 15:30 časova, linija neće raditi.

Od 15:30 do kraja rada (treća smena) linija radi u redovnom režimu.

Linije 3A, 12A, 46, 51, 91, 92, 511, 551 i 553

Sve vreme linije rade u redovnom režimu.

Linija 15

Od prvih jutarnjih polazaka do 09:00 časova linija radi u redovnom režimu.

Od 09.00 časova, vozila sa terminusa Zemun /Novi grad/ i Zeleni venac se upućuju u garažu. Od 15.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linije 16 i 96

Od prvih jutarnjih polazaka do 09:00 časova linija 16 radi u redovnom režimu.

Od 09.00-15.30 časova linija 16 će saobraćati na relaciji: Trg Republike-Karaburma 2.

Napomena: U slučaju da u periodu 09.00 - 15.30 časova, policija zabrani prolaz autobusa ka Trgu Republike, vozila sa linije 16 i 96 će biti preusmerena iz Bulevara despota Stefana desno u ulicu Džordža Vašingtona i dalje ka Dorćolu kao linija 26, gde će se izvršiti promenu smera kretanja.

Od 15.30 časova do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 17

Od prvih jutarnjih polazaka do 09:30 časova linija radi u redovnom režimu.

Od 09.30-13.30 časova, linija na relaciji Konjarnik - Zemun /Gornji grad/ i saobraća sledećom trasom: Ustanička-auto put Beograd -Šid- auto put za Novi Sad - Solunska - Kupreška - Krajiška - Geteova – (Prvomajska u smeru ka terminusu Zemun /Gornji grad/) - (Senjska - Pazovački put - Prvomajska u smeru ka Konjarniku) – (Gornjogradska u smeru ka terminusu Zemun /Gornji grad/) - Ugrinovačka – (Filipa Višnjića u smeru ka terminusu Zemun /Gornji grad/) - (Dobrovoljačka u smeru ka Konjarniku) - Cara Dušana - Zemun /Gornji grad/. Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 18

Od prvih jutarnjih polazaka do 9:30 časova linija radi u redovnom režimu.

Od 09.30-13.30 časova linija radi na relaciji Zemun (Bačka) - Medaković 3 sledećom trasom: Zemun Bačka- (Prvomajska - Pazovački put u smeru ka Medakoviću) - (Prvomajska u smeru ka Bačkoj) – Geteova – Krajiška– Kupreška - Solunska -autoput za Novi Sad, autoput Beograd – Šid i dalje redovnom trasom ka Medakoviću 3. Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 22A

Linija 22A neće saobraćati, celodnevno.

Linija 23

Od prvih jutarnjih polazaka do 09.00 časova, linija radi u redovnom režimu.

Od 09.00-15.30 časova, linija se deli na dva dela, i to:

23A: Karaburma 2 – Vukov spomenik

Trasa linije: redovnom trasom do Takovske - levo u 27. marta - Kraljice Marije – Ruzveltova - Mije Kovačevića - Višnjička i dalje redovno ka Karaburmi 2.

23B: Admirala Geprata – Vidikovac

Trasa linije u periodu od 09.00 do 11.00 časova: redovnom trasom do Mostarske petlje - Savska - Sarajevska - Hajduk Veljkov venac - Nemanjina - Savska - Mostarska petlja i dalje redovnom trasom ka Vidikovcu

Trasa linije u periodu od 11.00 do 15.30 časova: redovnom trasom do Mostarske petlje - Savska - Sarajevska - Hajduk Veljkov venac - Balkanska - Admirala Geprata i dalje redovnom trasom ka Vidikovcu. Od 15.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 24

Od prvih jutarnjih polazaka do 12.00 časova, linija će raditi na relaciji: Trg Republike - Dorćol (SRC "Milan Muškatirović"). Od 12.00 časova do kraja rada, linija radi u izmenjenom režimu u skladu sa organizacijom tokom izvođenja radova na Trgu Republike.

Linije 25 i 25p

Linije rade u redovnom režimu sem perioda od 10.00 do 10.50 časova kada vozila čekaju duž trase.

Linija 26

Od prvih jutarnjih polazaka do 12.00 časova, linija radi na relaciji: Braće Jerković - Vukov spomenik -Dorćol (Dunavska), sledećom trasom: Braće Jerković - redovnom trasom do Vukovog spomenika- (Ruzveltova - Bulevar kralja Aleksandra u smeru ka periferiji) - Kraljice Marije - 27. Marta - Džordža Vašingtona - Cara Dušana i dalje redovnom trasom. U periodu 10.00 - 12.00 časova, vozila iz pravca Braće Jerković čekaju duž trase, a iz pravca Dorćola se, iz ul. Kraljice Marije, upućuju ka Omladinskom stadionu.

Od 12.00 časova do kraja rada, linija radi u izmenjenom režimu u skladu sa organizacijom tokom izvođenja radova na Trgu Republike.

Linija 27

Od prvih jutarnjih polazaka do 12.00 časova, linija od Mirijeva do ulice Kraljice Marije ide redovnom trasom, a zatim ulicama: Kraljice Marije - 27. marta - Džordža Vašingtona - Bulevar despota Stefana - Braće Jugović – Francuska - Trg Republike. Vozila primaju putnike u zoni tramvajskih stajališta.

Od 12.00-19.00 časova, linija od Mirijeva do Trga Nikole Pašića radi u redovnom režimu, a zatim Dečanskom - Braće Jugović – Francuska - Trg Republike u oba smera.

Od 19.00 časova do kraja rada, linija radi u izmenjenom režimu (do Palate Albanija) u skladu sa organizacijom tokom izvođenja radova na Trgu Republike.

Linije 27E i 35

Od prvih jutarnjih polazaka do 09.00 časova, linije rade u redovnom režimu.

Od 09.00-15.30 časova linije će umesto do terminusa Novi Beograd /Blok 20/ saobraćati do terminusa Trg Republike.

Napomena: U slučaju da u periodu 09.00 - 15.30 časova, policija zabrani prolaz autobusa ka Trgu Republike, vozila sa linija 27E i 35 će biti preusmerena iz Bulevara despota Stefana desno u ulicu Džordža Vašingtona i dalje ka Dorćolu kao linija 26, gde će se izvršiti promenu smera kretanja.

Od 15.30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

Linija 31

Od prvih jutarnjih polazaka do 19:00 časova, linija saobraća na relaciji: Trg Slavija - Konjarnik.

Od 09.00-11.30 časova, linija saobraća do terminusa Birčaninova na sledeći način: Bulevar oslobođenja - Tiršova – Katićeva - Birčaninova.

Od 19.00 časova do kraja rada, linija radi u izmenjenom režimu (do Palate Albanija) u skladu sa organizacijom tokom izvođenja radova na Trgu Republike.

Linije 32 i 66

Linije rade u redovnom režimu sem perioda 09.00 - 10.50 časova, kada se skraćuju do Omladinskog stadiona (Omladinski stadion - periferni terminusi).

Linija 36

Od prvih jutarnjih polazaka do 09.00 časova, linija radi u redovnom režimu.

Od 09.00-12.00 časova linija saobraća na relaciji: Savski trg - "Železnička stanica Beograd centar" - Birčaninova. Vozila sa pomenute linije smer kretanja menjaju na sledeći način: Bulevar oslobođenja – Tiršova - Katićeva - Birčaninova.

Od 12.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 37

Od prvih jutarnjih polazaka do 09.00 časova, autobusi saobraćaju izmenjenom trasom: Kneza Miloša - Takovska - Džordža Vašingtona - Cara Dušana – Francuska - dalje redovnom trasom ka terminusu Pančevački most.

Od 09.00 - 15.30 časova, linija radi na relaciji: Savski trg - Kneževac, sledećom trasom: Savski trg - Savska - Mostarska petljai dalje redovnom trasom.

Od 15.30 časova do kraja rada, linija radi u izmenjenom režimu u skladu sa organizacijom tokom izvođenja radova na Trgu Republike.

Linije 30, 33, 39 ,42, 47, 48, 59, 401 i 402

Od prvih jutarnjih polazaka do 09.00 časova, linije rade u redovnom režimu.

Od 09:00-12:00 časova linije menjaju trasu do Birčaninove na sledeći način: Bulevar oslobođenja –Tiršova - Katićeva - Birčaninova.

Vozila sa linija 33 i 48, koja posle 09.00 časova dođu na terminus Pančevački most, u saobraćaj se uključuju posle 12.00 časova.

Od 12.00 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

Linija 44

Od prvih jutarnjih polazaka do 09.00 časova, autobusi saobraćaju delimično izmenjenom trasom: Kneza Miloša - Takovska - Džordža Vašingtona - Cara Dušana – Francuska- dalje redovnom trasom ka terminusu Dunav stanica.

Od 09.00 - 15.30 časova, linija radi na relaciji: Savski trg - Senjak, sledećom trasom: Savski trg - Savska - Mostarska petlja i dalje redovnom trasom.

Od 15.30 časova do kraja rada, linija radi u izmenjenom režimu u skladu sa organizacijom tokom izvođenja radova na Trgu Republike.

Linija 45

Od prvih jutarnjih polazaka do 09.30 časova i od 14.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu, uz postojeću režimsku izmenu vezanu za Novogradsku ulicu.

Od 09.30 časova, vozila sa terminusa Zemun /Novi grad/ i Bloka 44 se upućuju u garažu do 14:30 časova.

Linije 52,53, 56 i 58

Od prvih jutarnjih polazaka do 15.30 časova linije saobraćaju na potezu: Savski trg - periferni terminusi, sledećom trasom: Savski trg – Savska – Mostarska petlja i dalje redovnom trasom.

Od 15.30 časova do kraja rada, linije radi u redovnom režimu.

Linija 60

Od prvih jutarnjih polazaka do 15.30 časova, linija neće raditi.

Od 15.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 65

Od prvih jutarnjih polazaka do 09.00 časova, linija radi u redovnom režimu.

Od 09.00-11.30 časova, linija se deli na dva dela: 65A /Novo bežanijsko groblje – Sava centar/ i 65B (Zvezdara 2 – Dorćol /Dunavska/).

Trasa linije 65A: Novo bežanijsko groblje - Marka Čelebonovića - Partizanske avijacije, izlaz na auto-put Beograd – Šid, auto-putem do Sava centra, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo.

Trasa linije 65B: redovnom trasom linije 65 do ulice Kraljice Marije – 27. marta – Džordža Vašingtona – Cara Dušana – (Tadeuša Košćuška u smeru ka terminusu Dorćol /Dunavska/) – (Dubrovačka u smeru ka Zvezdari) – Dunsavska – Dorćol /Dunavska/.

Od 11.30-15.30 časova, vozila saobraćaju sledećim ulicama: Marka Čelebonović - Partizanske avijacije - izlaz na auto-put - auto-putem do Mostarske petlje - Kneza Miloša u smeru ka Zvezdari (Savska u smeru ka Bežanijskoj kosi) – Nemanjina - Trg Slavija - Beogradska - Starine Novaka - Kraljice Marije -Ruzveltova i dalje redovnom trasom.

Od 15.30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

Linije 67 i 68

Od prvih jutarnjih polazaka do 09.00 časova, linije rade u redovnom režimu.

Od 09.00 časova vozila se upućuju u garažu, gde čekaju do 15.30 časova.

Od 15.30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

Linija 70

Od prvih jutarnjih polazaka do 09.00 časova, linija radi u redovnom režimu.

Od 09.00-14.00 časova, časova linija saobraća redovno do petlje 11.april, auto-put Beograd – Niši dalje redovnom trasom.

Od 14.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linije 71, 76 i 82

Od prvih jutarnjih polazaka do 09:00 časova, linije rade u redovnom režimu.

Od 09.00 časova vozila se upućuju u garažu, gde čekaju do 15.30 časova.

Od 15.30 časova do kraja rada, linije 71,76 i 82 rade u redovnom režimu.

Linija 72

Od prvih jutarnjih polazaka do 09:00 časova, linija radi u redovnom režimu.

Od 09.00-15.30 časova linija saobraća na relaciji Blok 45 - Aerodrom !Nikola Tesla!. Do terminusa Blok 45 dolazi ulicama Surčinska i Dr Ivana Ribara.

Od 15.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 73

Od prvih jutarnjih polazaka do 09.30 časova i od 14:30 časova do kraja rada,, linija radi u redovnom režimu, uz važeću izmenu režima vezanu za Batajnički drum.

Od 09.30 - 14.30 časova, linija radi na relaciji: Batajnica - Blok 45, s tim što će saobraćati izmenjenom trasoma na delu od Pupinovog mosta do Bloka 45 ulicama: Cara Dušana - autoput za Novi Sad - Marka Čelebonovića - dr Huga Klajna - Nedeljka Gvozdenovića - Surčinska - Dr Ivana Ribara - Blok 45.

Linija 74

Od prvih jutarnjih polazaka do 09:00 časova i od 11:30 - 15:30 časova, linija radi na relaciji Bežanijska kosa - Mirijevo 3, sledećom trasom: Bežanijska kosa - redovnom trasom do autoputa isključenje za Bežanijsku kosu kod SRC "11. april" - autoput - Mostarska petlja -(Kneza Miloša u smeru ka Mirijevu) - (Savska u smeru ka Bežanijskoj kosi) - Nemanjina - Trg Slavija - Beogradska - Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom.

U periodu od 09.00 – 11.30 časova, linija se deli na dva dela: 74A Bežanijska kosa - Sava Centar i 74B Mirijevo 3 - Omladinski stadion.

Od 15.30 časova linija radi u redovnom režimu.

Linija 75

Od prvih jutarnjih polazaka do 09.00 časova, linija radi u redovnom režimu.

Od 09.00-15.30 časova, linija radi na relaciji: Bežanijska kosa - Sava centar, sledećom trasom: Bežanijska kosa - redovnom trasom do autoputa– autoput za Niš - Sava centar, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo. Od 15.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 77

Od prvih jutarnjih polazaka do 09:00 časova, linija radi u redovnom režimu.

Od 09.00 -11.30 časova, linija se deli na dva dela:

77A /Bežanijska kosa (Bolnica) – Sava centar/ i 77B (Zvezdara – Dorćol /Dunavska/).

Trasa linije 77A: Bežanijska kosa (Bolnica) - Stari put Beograd – Zagreb – petlja „11. April“, auto-putem do Sava centra, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo.

Trasa linije 77B: Zvezdara - Čingrijina – Dimitrija Tucovića – Cvijićeva – Starine Novaka - 27. marta – Džordža Vašingtona – Cara Dušana - (Tadeuša Košćuška u smeru ka terminusu Dorćol /Dunavska/) – (Dubrovačka u smeru ka Zvezdari) – Dunsavska – Dorćol /Dunavska/.

Od 11.30 - 15.30 časova, vozila saobraćaju ulicom Stari put Beograd - Zagreb, petlja „11. April“- auto put - Mostarska petlja - (Kneza Miloša u smeru ka Zvezdari) - (Savska u smeru ka Bežanijskoj kosi) - Nemanjina - Trg Slavija - Beogradska - Starine Novaka i dalje redovnom trasom.

Od 15.30 časova linija radi u redovnom režimu.

Linija 78

Od prvih jutarnjih polazaka do 09.00 časova, linija radi u redovnom režimu.

Od 09.00-15.30 časova vozila saobraćaju sledećom trasom: Zemun /Novi grad/ - Kupreška - Solunska - autoput za Novi Sad, autoput Beograd – Šid do Autokomande i dalje redovnom trasom ka Banjici.

Od 15:30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linije 81 i 81L

Od prvih jutarnjih polazaka do 09.00 časova linija radi u redovnom režimu.

Od 09.00-13.45 linije saobraćaju na relaciji Altina 1 -Zemun (Bačka), sledećom trasom: Ugrinovački put (Dobanovački put) - izlaz na autoput za Novi Sad - Ugrinovačka -Zemun (Bačka).

Od 13.45 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 83

Od prvih jutarnjih polazaka do 09.00 časova i od 15.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu uz postojeću režimsku izmenu vezanu za Novogradsku ulicu.

Od 09.00, vozila sa terminusa Zemun (Bačka) i Crveni krst se upućuju u garažu do 15:30 časova.

Linija 84

Od prvih jutarnjih polazaka do 09.00 časova, linija radi u redovnom režimu.

Od 09.00-15.30 časova, linija radi na relaciji: Nova Galenika- Sava centar, sledećom trasom: Cara Dušana – (Dobrovoljačka u smeru ka gradu) - (Filipa Višnjića u smeru ka periferiji) – Ugrinovačka - Gornjogradska -(Prvomajska -Pazovački putu smeru ka Bloku 20) - (Prvomajska u smeru ka Novoj Galenici) - Geteova-Krajiška-Kupreška- Solunska -auto-put za Novi Sad - auto-put Beograd -Šid do Sava centra(okreću polukružno ispod petlje u Vladimira Popovića kroz razdelno ostrvo).

Od 15.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 85

Od prvih jutarnjih polazaka do 09.00 časova, radi u redovnom režimu.

Od 09.00-14.30 časova, na delu od Radničke ulice do Pupinovog mosta u oba smera, linija radi na sledeći način: Bulevar vojvode Mišića - Gazela - Bulevar Arsenija Čarnojevića - autoputem Beograd –Šid - auto put za Novi Sad - Ugrinovačka – Banatska i dalje redovnom trasom;

Od 14.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 88

Od prvih jutarnjih polazaka do 09.00 časova, linija radi u redovnom režimu.

Od 09.00-13.30 časova linija radi na relaciji: Železnik - Sava centar, sledećom trasom: Železnik - redovnom trasom autoputem do Sava centra - Vladimira Popovića, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo.

Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 89

Od prvih jutarnjih polazaka do 09.30 časova, linija radi u redovnom režimu.

Od 09.30-14.30 časova u oba smera, linija radi na sledeći način: Vidikovac - redovna trasa do Mosta na Adi- Bulevar vojvode Mišića – Most Gazela - autoput Beograd – Šid - isključenje za Bežanijsku kosu - Partizanske avijacije - Marka Čelebonovića - dr Huga Klajna - Nedeljka Gvozdenovića - Surčinska - dr Ivana Ribara i dalje redovnom trasom do Bloka 72.

Od 14.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 94

Od prvih jutarnjih polazaka do 09.30 časova, linija radi u redovnom režimu.

Od 09.30 – 14.30 časova, u oba smera linija radi na sledeći način: Resnik - redovna trasa do Mosta na Adi - Bulevar vojvode Mišića - most Gazela - auto put Beograd – Šid - isključenje za Bežanijsku kosu - Partizanske Avijacije - Marka Čelebonovića - dr Huga Klajna - Nedeljka Gvozdenovića - Surčinska - dr Ivana Ribara – Blok 45.

Od 14.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 95

Od prvih jutarnjih polazaka do 09.00 časova, linija radi u redovnom režimu.

Od 09.00-15.30 časova linija radi na potezu Trg Republike - Borča 3.

Napomena: U slučaju da u periodu 09.00 - 15.30 časova, policija zabrani prolaz autobusa ka Trgu Republike, vozila sa linije 95 će biti preusmerena iz Bulevara despota Stefana desno u ulicu Džordža Vašingtona i dalje ka Dorćolu kao linija 26, gde će se izvršiti promenu smera kretanja.

Od 15.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 601

Od prvih jutarnjih polazaka do 10.00 časova, linija radi u redovnom režimu.

Od 10.00-14.30 časova, linija saobraća izmenjenom trasom i to: Surčinska - Nedeljka Gvozdenovića - dr Huga Klajna - Marka Čelebonovića - Partizanske avijacije - izlaz na auto-put Beograd -Šid- Mostarska petlja - Savska – Savski trg.

Od 14.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 602

Od prvih jutarnjih polazaka do 10.00 časova i od 14.30 časova do kraja rada, linija radi u skladu sa organizacijom tokom izvođenja radova u Vinogradskoj ulici.

Od 10.00-14.30 časova vozila saobraćaju sledećom trasom: SRC"Surčin" - redovna trasa do kružnog toka u Vojvođanskoj - dr Ivana Ribara- Blok 45.

Linije 607, 612, 613 i 711

Od prvih jutarnjih polazaka do 9:30 časova, linije rade u redovnom režimu.

Od 9.30-13.30 časova, linije će umesto do terminusa Novi Beograd „Paviljoni“ saobraćati na skraćenoj trasi do terminusa "Novo Bežanijsko groblje", sledećom trasom: autoput Beograd - Šid -autoput za Novi Sad - Marka Čelebonovića - Novo Bežanijsko groblje.

Od 13.30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

Linija 610

Od prvih jutarnjih polazaka do 9.30 časova, linija radi u redovnom režimu.

Od 09.30 časova do 14.30 časova linija radi na relaciji: Jakovo - Bežanijska kosa (okretnica linija 74 i 75) sledećom trasom: Surčinska – Nedeljka Gvozdenovića – terminus Bežanijska kosa.

Od 14.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 611

Od prvih jutarnjih polazaka do 9:30 časova, linija radi u redovnom režimu.

Od 9.30-13.30 časova, linija radi na potezu Dobanovci - Sava centar, sledećom trasom: autoputem do Sava centra - Vladimira Popovića, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo.

Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linije 703, 705 i 706E

Od prvih jutarnjih polazaka do 09.30 časova i od 15:30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu uz postojeću režimsku izmenu vezanu za Batajnički drum..

Od 09.30 - 15.30 časova, linije rade na potezu Zemun /Bačka/ - periferni terminusi sledećom trasom: Zemun /Bačka/ - Ugrinovačka - (Filipa Višnjića u smeru ka Batajnici) – (Dobrovoljačka u smeru ka terminusu Bačka) i dalje redovnom trasom.

Linije 704 i 706

Od prvih jutarnjih polazaka do 09.30 časova

Od 09.30-15.30 časova, linije rade na relaciji Blok 20 - periferni terminusi, i to na delu od Bloka 20 do Pupinovog mosta sledećom trasom: Blok 20 - Vladimira Popovića - autoput Beograd-Šid – auto put za Novi Sad - Ugrinovačka – Banatska - Cara Dušana i dalje redovnim trasama.

Linija 707

Od prvih jutarnjih polazaka do 09:30 časova, linija radi u redovnom režimu.

Od 09.30-15.30 časova, linija radi na relaciji Blok 20 - Zemun polje sledećom trasom: Blok 20 - Vladimira Popovića - autoput Beograd – Šid - auto put za Novi Sad - Dobanovački put - Ugrinovački put i dalje redovnom trasom.

Od 15.30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

Linija 708

Od prvih jutarnjih polazaka do 09.30 časova, linija radi u redovnom režimu.

Od 09.30 do 14.30 časova, linija radi na relaciji Zemun polje - Novo Bežanijsko groblje sledećom trasom: autoput za Novi Sad - Marka Čelebonovića - Novo Bežanijsko groblje.

Od 14.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

