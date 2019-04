RADNO VREME ZELENIH PIJACA ZA VASKRS I PRVI MAJ: Buvljak neće raditi dva dana

BEOGRAD - Beogradske pijace imaće prilagođeno radno vreme tokom vaskršnjih i prvomajskih praznika, dok će u petak i subotu, 26. i 27. aprila, kao i u sredu i četvrtak, 1. i 2. maja, raditi uobičajeno, saopšteno je iz JKP „Gradske pijace”.



Zelene pijace u nedelju, 28. aprila, na Vaskrs neće raditi, osim pijaca „Zemun”, „Dušanovac”, „Banovo brdo”, „Bele vode”, „Gornja varoš” i „Palilula”, koje će raditi od 6 do 13 časova, dok će u ponedeljak, 29. aprila, sve zelene pijace raditi skraćeno od 6 do 13 časova.



Garaža na pijaci „Zeleni venac” za Vaskrs, 28. aprila, neće raditi, dok će ostalih dana raditi uobičajeno od 6 do 21 čas.

foto: Kurir/M.S.



Otvoreni tržni centar Novi Beograd - „Buvljak” neće raditi 28. i 29. aprila, a ostalih dana radiće u uobičajenom radnom vremenu od 8 do 20 časova.



Na pijaci „Dušanovac” prodaja iz vozila neće biti vršena 28. aprila, dok će ostalih dana ovaj deo pijace raditi uobičajeno od 22 do 6 časova. Parking na pijaci „Dušanovac” radiće 28. aprila od 7 do 19 časova.



„Pijaca za promet starih stvari i robe sa greškom - Miljakovac” neće raditi 28. i 29. aprila, dok će ostalih dana raditi od 6 do 19 časova.

foto: Zorana Jevtić



Tržni centar „Krnjača” - cvetna pijaca neće raditi 28. aprila, dok će ostalih dana raditi uobičajeno od 11 do 8 časova narednog dana.



Za vreme uskršnjih i prvomajskih praznika, parking na pijaci „Zemun” radiće u redovnom poslovnom radnom vremenu od 00 do 24 sata.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir