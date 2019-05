SUTRA JE POBUSANI PONEDELJAK: Autom na ova 3 groblja sutra nećete moći nikako

BEOGRAD - Na Pobusani ponedeljak, 6. maja, JKP „Pogrebne usluge” apeluje na građane da za odlazak na groblje, umesto svojih automobila, koriste gradski prevoz.

Na svim grobljima neće biti dozvoljen ulazak automobila od 7 do 15.30 časova. Kapije za ulaz motornih vozila biće otvorene od 15.30 do 19 časova.

Na Novom, Zemunskom i Topčiderskom groblju na snazi je potpuna zabrana ulaska za automobile na Pobusani ponedeljak.



„Pogrebne usluge” apeluju na posetioce grobalja da prilikom posete grobnim mestima budu oprezni i da se ne naslanjaju na spomenike. Tokom redovne kontrole stabilnosti spomenika, stručne ekipe preduzeća utvrdile su da ima dosta spomenika koji su nestručno podignuti, dotrajali i nestabilni, pa u slučaju naslanjanja i mehaničkog pritiska može da dođe do njihovog pada i povređivanja prisutnih lica.

Posebno se skreće pažnja roditeljima s malom decom da vode računa o njihovom kretanju i da se ne odvajaju od njih prilikom posete groblju. Na groblju je zabranjen pristup deci mlađoj od 10 godina bez pratnje odraslog lica.



Ukoliko uočite opasnost od pada spomenika, „Pogrebne usluge” navode da bi trebalo obavestiti upravu groblja. Prema članu 10. gradske Odluke o uređenju i održavanju groblja i sahranjivanju, o održavanju grobnih mesta i nadgrobnih obeležja na njima staraju se isključivo njihovi korisnici, porodica i srodnici. Vlasnici nestabilnih spomenika treba da se u najkraćem roku jave upravi groblja radi dogovora o sanaciji spomenika. U cilju uređenja naših grobalja, JKP „Pogrebne usluge” nudi rešenje za stabilnost i bezbednost nadgrobnih obeležja, kao i uređenje grobnih mesta, dodaje se u saopštenju.

