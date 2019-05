NOVE LINIJE SA BANOVOG BRDA DO NOVOG BEOGRADA: Tramvaji preko Mosta na Adi već prve nedelje juna

Goran Vesić, zamenik gradonačelnika, rekao je da će od 15. maja biti raspisan tender za rekonstrukciju Bulevara Patrijarha Pavla i da će radovi početi od Ulice Pere Velimirovića

"Plan je da se spoji Bulevar Patrijarha Pavla preko Ulice Pere Velimirovića sa parkom Košutnjak. Bulevar će imati šest traka, dok će u sledećoj fazi, naredne godine biti spojen deo od Košutnjaka do Mosta na Adi. Bulevar će ići preko starog železničkog koridora kako bi se zaobišlo narušavanje parka", rekao je zamenik gradonačelnika.

On je precizirao da će do kraja sledeće godine silazak sa Mosta na Adi prema Rakovici biti završen, a od Ulice Pere Velimirovića, Borskom ulicom, preko magistralne tangente gde će biti četiri trake, dolaziće se do mosta na Adi Huji.

"Pravimo unutrašnju obilaznicu koja će omogućiti da se od novog mosta na Adi Huji, koji će početi da se gradi 2021. godine, dođe do Bulevara Patrijarha Pavla, pa do Mosta na Adi, gde bi tramvaji trebalo da bude pušteni u saobraćaj tokom prve nedelje juna ove godine, sa čime će prvi put biti povezano Banovo brdo i Rakovica sa Novim Beogradom", najavio je Vesić.

