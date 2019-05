RODITELJI U IŠČEKIVANJU: U ponedeljak preliminarne liste za mesta u vrtićima, osim u Novom Beogradu

BEOGRAD - Preliminarne liste dece koja su dobila mesto u beogradskim vrtićima biće objavljena u ponedeljak, 20. maja.

Liste će u ponedeljak biti objavljene u 16 predškolskih ustanova, a u predškolskoj ustanovi "11. april" na Novom Beogradu biće objavljene sedam dana kasnije jer je za nju stigao najveći broj zahteva.

foto: Zorana Jevtić

Gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak rekao je da to neće biti kraj konkursa i da će roditelji čija deca nisu primljena, moći da pokušaju da se prijave i u žalbenom roku koji će trajati do 29. maja, a te prijave će upisne komisije predškolskih ustanova razmatrati do 7. juna.

"To je poslednji dan kada roditelji mogu da podnesu žalbe, a 7. juna izaći će konačne liste. Ako ne dobiju mesto u državnom vrtiću, moći će da zatraže odbijenicu i s njom da zatraže mesto u privatnom vrtiću", rekao je Gak, podsetivši da je grad predvideo subvencije za to, kao i do sada.

foto: Shuterstock

Na konkursu za mesto u beogradskim vrtićima ove godine na raspolaganju je 7.900 slobodnih mesta.

Gak kaže da to veći broj nego prošle godine, a da je u nekim predškolskim ustanovama stigao manji broj prijava nego lane. Najavio je da će do 1. septembra biti otvoreno novih 500 mesta, i to u Boljevcima, Sopotu, Paliluli, Zemunu, Bulevaru kralja Aleksandra.

"Ima mesta i u privatnim predškolskim ustanovama, grad će redovno isplaćivati subvencije i 1. septembra ćemo biti bez lista čekanja za decu koja imaju prioritet pri upisu kada su vrtići upitanju", rekao je Gak.

On je podsetio da će sledeće nedelje biti objavljen javni poziv za izgradnju četiri nova vrtića u Beogradu.

"Radimo na tome da u Gradu nema liste čekanja, i već sada smo premašili obuhvat od 70 odsto predškolske dece, a evropski prosek oko 75 odsto", rekao je Gak.

foto: AP/Ilustracija

Prijave za mesto u državnim vrtićima roditelji su mogli predavati elektronskim putem ili lično u predškolskim ustanovama. Prioritet pri upisu imaju deca iz društveno osetljivih grupa, deca zaposlenih roditelja i redovnih studenata, deca koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta u primarnoj porodici.

U državnim vrtićima trenutno je oko 58.000 dece , a u privatnim, uz subvenciju grada, oko 18.000 mališana.

Oko 7,5 milijardi dinara je isplaćeno roditeljima na ime refundacije od početka ovog projekta, a 353 privatna vrtića su u ovom trenutku na spisku za subvenciju.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir