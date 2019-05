SIMPOZIJUM "WORLD MINDS": Ričard Brauning će preleteti jezero na Adi u MLAZNOM ODELU!

Britanski inovator Ričard Brauning, u sredu 22. maja u Beogradu izvešće let u mlaznom odelu kao najavu za simpozijum "WORLD.MINDS".

Beograđani će moći uživo da vide let čoveka u mlaznom odelu koji je planiran za 14 časova na Adi Ciganliji, ukoliko to dozvole vremenski uslovi.

Najnaprednija tehnologija aeronautike

Brauning , osnivač kompanije "Gravity", napravio je sopstveno mlazno odelo koje prkosi silama gravitacije. On će biti i govornik 23. maja na prestižnom simpozijumu WORLD.MINDS u Narodnom pozorištu na kome će predstaviti svoju najnapredniju tehnologiju iz oblasti aeronautike.

foto: Gravity

- Uzbuđeni smo da vam predstavimo revolucionarnu tehnologiju u Beogradu. Ovo će biti prvi put da se publika u Beogradu susreće sa tehnologijom mlaznog odela za koju smatramo da će postati budućnost transporta ljudi - rekao je Brauning uoči dolaska u Beograd.

Srbija je prva zemlja na svetu, pored Švajcarske, u kojoj će se održati "WORLD.MINDS" simpozijum koji okuplja najveće mislioce sveta.

WORLD.MINDS Beograd

WORLD.MINDS zajednicu čini više od 1.000 visokorangiranih pojedinaca, među kojima su nobelovci, državnici, naučnici, profesori univerziteta, ambasadori, pisci, koji su dali značajan doprinos nauci, umetnosti i biznisu. Beograd će na ovaj način postati svetski centar za razmenu prestižnih inovativnih rešenja u oblasti robotike, astrofizike, medicine, molekularne biologije, psihologije, marketinga, umetnosti, sporta.

Kreiranje novih znanja i pristup najnovijim otkrićima iz čitavog sveta jeste osnov moderne ekonomije, naučnog, društvenog i kulturnog napretka i jačanja konkurentnosti jedne države. Zbog toga je Vlada Republike Srbije pokrenula partnerstvo sa prestižnom švajcarskom organizacijom koja će pomoći da u našu zemlju dovedemo najumnije ljude današnjice i pružimo priliku domaćim stručnjacima da sa njima razmene iskustva i predstave svoja dostignuća.

