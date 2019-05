RADOVI U DOBRAČINOJ U 5 FAZA: Završetak 30. juna, a evo šta vas čeka u međuvremenu

BEOGRAD - Radovi u Dobračinoj ulici, od Cara Dušana do Vase Čarapića, prouzrokovaće zatvaranje ove ulice u nekoliko faza, saopšteno je iz Sekretarijata za saobraćaj.

Faza 1: u Dobračinoj ulici, od Cara Dušana do Strahinjića bana, raskrsnica zatvorena sa Dobračinom i Strahinjića bana od 20. do 26. maja;

Faza 2: u Dobračinoj ulici, od Strahinjića bana do Gospodar Jovanove, raskrsnica zatvorena sa Dobračinom i Gospodar Jovanovom od 27. maja do 2. juna.

Faza 3: u Dobračinoj ulici, od Gospodar Jovanove do Gospodar Jevremove, raskrsnica Dobračine i Gospodar Jevremove zatvorena od 3. do 9. juna.

Faza 4: u Dobračinoj ulici, od Gospodar Jevremove do Simine, zatvorena raskrsnica Dobračine i Simine od 10. do 16. juna.

Faza 5: u Dobračinoj ulici, od Simine do Braće Jugović, zatvorena raskrsnica Dobračine i Braće Jugović od 17. do 23. juna.

Faza 6: u Dobračinoj ulici, od Braće Jugović do Vase Čarapić, raskrsnice slobodne od 24. do 30. juna.

