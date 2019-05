MUŠKARAC LEŽI NA ZEMLJI ISPOD BRANKOVOG MOSTA I SVI GA PRESKAČU! Ovaj snimak razbesneo je Beograđane, a onda se oglasio Karlo Zagorac i OTKRIO PRAVU ISTINU... ovaj čovek je stalno pijan, njegovi roditelji su žrtve! (VIDEO)

Jedan Beograđanin objavio je pre nekoliko dana snimak na kojem se vidi muškarac koji leži na zemlji u Karađorđevoj ulici ispod Brankovog mosta.

Beograđanin je u snimku komentarisao kako su ljudi prolazili pored muškarca ne zastajući da vide šta mu se dogodilo i da li mu je potrebna pomoć.

"Pogledajte komšiju i komšinicu. Ovde pretpostavljam da komšinica govori komšiji da ovaj leži, a on verovatno odgovara nešto u fazonu - ma ko ga j..e. Pretpostavljam da žena zna da nije u redu ne pomoći, ali verovatno konta, pa što ja kada neće niko", komentarisao je ovaj Beograđanin koji je napravio snimak.

U snimku Beograđanin piše da kada je video da niko ne želi da pomogne muškarcu koji leži, da je taman krenuo i sam da mu pomogne, ali su u tom trenutku iz obližnje berbernice izašli zaposleni, podigli čoveka i uveli ga u obližnju zgradu u kojoj navodno i živi.

Snimak je razbesneo pojedine Beograđane koji su osuđivali prolaznike i komšije koji nisu reagovali i pomogli muškarcu, a ubrzo se oglasio na Fejsbuku i Karlo Zagorac koji između ostalog radi u berbernici i objasniozbog čega je onesvešćenog čoveka preskočila starija žena koja je prošla pored njega.

"Na 1 minut komšinica je zapravo majka koja je preskočila pijanog sina. Ovo je naša svakodnevnica, nije on žrtva, njegovi stari roditelji su žrtve sina, koji ubija sebe i njih polako i teško, sve komšije koji prolaze to znaju. Alkohol i lekovi, teško ga je podići, često razbijene glave, delirijum stanje. Nažalost to je istina, lako je pljuvati po Beograđanima", napisao je poznati berberin i dodao:

"Prokomentarisano je da devojka nosi kuče u rancu, pas je inače invalid i tako ide svuda sa svojom gazdaricom, zovemo ga Gile šampion. Nije sve onako kako izgleda, tip koji je strelicama naglašen je naš Milanče koji je pozvao kolege da ga odnesu kući", napisao je Zagorac.

