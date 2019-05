ŠOK NA BEOGRADSKIM ULICAMA! Osmaci pevaju o kokainu i skanku i to dok nastavnici marširaju sa njima! (KURIR TV)

Učenici osmog razreda osnovnih škola kraj školske godine proslavili su šetnjom kroz ulice Beograda. Međutim, prolaznici su ostali u šoku! Tokom marširanja prestoničkim ulicama deca su uglas pevala pesme Bube Korelija i Jala Brata i grupe THCF.

Orila se pesma ova dva izvođača, a gotovo svi svršeni mali maturanti znali su reči pesme "Ona je", čiji stihovi glase:



"Kaže mi da noćas sama izlazi (o-je, o-je)

I odma' mi niz grlo Chivas silazi

Nek je prokleto tlo kojim prilazi

Sve je okej njoj, k'o da nemam ništa s njim (ram-pam-pam-pam)

Ona je ubila moje sve

Moje srce, moju dušu ona ubila je (ram-pam-pam-pam)

Ona je ubila moje sve

Moje srce, moju dušu, al' i dalje volim je (ram-pam-pam-pam)"

Problematični stihovi mladih izvođača orilo su se tako centrom grada, dok su slučajni prolaznici nemo posmatrali u neverici. Ono što ih je još više iznedilo je to što su deca pevala dok su nastavnici bili sa njima u koloni.

Ono što je posebno zabrinulo javnost je što se na njihovom repertoaru našla još jedna neprimerena pesma "U kraju se vari skank", koja promoviše konzumiranje nedozvoljenih supstanci.

Milorad Antić predsednik Foruma srednjih stručnjih škola kaže za Kurir da je ovaj potez osnovaca zaista neprimeren.



- To je skandalozno ponašanje mladog čoveka, očigledno da ni škola ni roditelji nisu uradili ništa na njihovom vaspitanju. To je skandal i za decu i za roditelje. Promovišu drogu i alkohol u tom uzrastu, to je svakako zabrinjavajuće za društvo - kaže Antić.



Kurir.rs/ M. B.

Foto: Printscreen Kurir TV

Kurir