DEO CENTRA BEOGRADA BEZ VODE ZA VIKEND: Vode neće biti ni u ovim naseljima

BEOGRAD - Planirani radovi na vodovodnoj mreži na opštini Savski venac dovešće do prekida vodosnabdevanja u subotu 1. juna. Takođe, zbog radova na magistralnom cevovodu na južno-prigradskom podsistemu neće biti vode ni u većem broju prigradskih naselja od 31. maja do 2. juna, saopšteno je iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”.



Na opštini Savski venac, potrošači sa neparne strane Resavske ulice, od Birčaninove do Vojvode Milenka, sutra vodu neće imati od 8 do 22 sata.

Zbog neodložnih radova na magistralnom cevovodu na južno-prigradskom podsistemu, bez vode će ostati sledeći potrošači:



– od petka, 31. maja, od 22 sata do nedelje, 2. juna, do 6 sati potrošači u naseljima Rupčine, Železnik, Ostružnica, Resnik, Tranšped, Sremčica, Rušanj, Velika Moštanica, Ripanj i Boleč;

– od subote, 1. juna, od 6 sati do nedelje, 2. juna, do 6 sati potrošači u naseljima Umka, Stepojevac, Vrbovno, Leskovac, Baljevac i na celoj teritoriji opštine Barajevo.

U navedenom periodu potrošači u naselju Žarkovo imaće umanjen pritisak.



Iz „Vodovoda” apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.



Za dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Kontakt centru JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” na telefon 3606-606, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na web-adresi www.bvk.rs.

(Kurir.rs/Beoinfo)

Kurir