ČITAOCI KURIRA JAVLJAJU, POTOP U BATAJNICI: Evo kako izgleda jedna od ulica nakon sinoćnih padavina (FOTO)

Kako javljaju čitaoci "Kurira", u Ulici "Dalmatinskih brigada" u Batajnici, nastao je veliki problem sa nadzemnim vodama.

"Iako je sama ulica na lepoj poziciji u naselju, najveći problem predstavlja to što nema kanalizaciju, samim tim ni odvodne kanale, tako da i najmanja padavina, a kamoli ono što nas je zadesilo poslednjih dana, napravi problem".

Prema rečima čitalaca, problem se dešava na dve tačke u ulici: Od kućnog broja 20 do broja 26 je trenutno poplavljen ceo put a trotoara za pešake nema.

"Ljudi i deca su primorani da idu kroz vodu u dužini od najmanje 60/70 metara. Druga tačka se nalazi od prve u razdaljini od 150 m i tu je takođe problem. Uz sve to dodatni problem pravi nesavesni komšija koji ima dva teretna šlepera koje parkira nepropisno ispred svoje kuće manje od jednog metra od ivice asfalta. Bukvalno onemogućuje ljudima da zaobiđu duboku baru i ugrožava ionako lošu bezbednost pešaka i male dece u ulici", kaže jedan od čitalaca.

On, takođe, napominje da je to veliki problem i zbog đaka koji tuda prolaze na putu do autobuske stanice, a najmanje ih je 50.

Opština Zemun je, prema njegovim rečima, upoznata sa problemom, kao i predsednik mesne zajednice u Batajnici, ali ništa nije učinjeno da se pomogne, a prema rečima građana, čak i ne izlaze na lice mesta po njihovim prijavama.

