POTVRDA IZ VETERINE BEOGRAD: Uspavljujemo divlje svinje

- Treba da opadne nivo Dunava da bi se ove životinje same vratile. Dok se to ne desi, potrebno je uspavati ih i vratiti ih. Ovo je dosta teško pošto se one brzo kreću i uglavnom noću. To sme da obavlja samo "Veterina Beograd", a lovačka udruženja rade samo osmatranje i prijavljivanje - kažu za Kurir u lovačkom udruženju "Zemun".

Direktor "Veterine Beograd" Budimir Grubić objasnio je da se prilikom hvatanja ovih životinja koriste lažni meci kako bi se divlje svinje uplašile i kako bi na taj način lakše bile uhvaćene.

- Nakon lažnih metaka koriste se puške za uspavljivanje, samo tako mogu da se savladaju ove životinje, a da niko ne bude povređen. Niko na drugačiji način ne sme da priđe tu gde se one nalaze, i to je metod koji je korišćen ovih dana - poručuju lovci.

Iz "Veterine Beograd" potvrđuju da je dosad uhvaćeno i uspavano desetak divljih svinja, uglavnom mladih, dok se ostatak rastrčao po ostatku prestonice, ali akcija i dalje traje.

Građani koji primete divlje svinje trebalo bi to odmah da prijave "Veterini Beograd" na broj 011/276-4366, koja je zadužena za transport uhvaćenih jedinki do Bojčinske šume, gde je prirodno stanište ovih životinja.

Da li može da pomogne Beo zoo-vrt?

Nedavno se u javnosti pokrenulo pitanje da li bi zoološki vrt trebalo da pomogne i na koji način kada dođe do problema kao što je iznenadna pojava divljih svinja u gradu.

- Zoo-vrt ima puške za uspavljivanje i svu potrebnu opremu. Protokol pozajmljivanja je veoma strog i izuzetno je definisano kad i u kojim okolnostima sme da se koristi. Tehnički bi moglo, ali se ne praktikuje i niko nam nije tražio. Mi se ne bavimo životinjama koje su van našeg zoo-vrta. Mi ne smemo da uzimamo životinje iz prirode, niti smemo da se bavimo njima - rekao je Andrej Manojlović iz Beo zoo-vrta.

