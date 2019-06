MLADENOVIĆ: Rok za početak izgradnje metroa sve izvesniji

Beograd nije nikad bio bliži izgradnji metro, nego što je danas, a kraj 2020. godine kao rok za početak njegove izgradnje je sve izvesniji, izjavio je danas pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović.

Mladenović je rekao da je završena studija opravdanosti sa generalnim projektom i da sledi studija sa idejnim projektom.

On je, gostujući u jutarnjem programu Studia B, dodao da se pripremaju različite studije i dokumenta, arheološka istraživanja i ekološka studija.

"Jako su važni i partneri i sporazumi koje je potpisao predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Kine Si Đinping, jer mi danas za potencijalne partnere imamo kompaniju 'Power China' koja u ovom trenutku radi 20 projekata izgradnje metroa širom sveta", istakao je Mladenović.

On je rekao da je ta kompanija kod nas već nekoliko meseci i da je sa njihovom ekipom održano nekoliko sastanaka, kao i da su njihovi eksperti ovih dana obilazili trasu prve linije.

Mladenović je naglasio da se nada da će taj međudržavni sporazum dovesti kompaniju "Power China" kao partnera i da će ona graditi naš metro, kao što će i francuski partneri.

Pomoćnik gradonačelnika je rekao da je rok, koji je kraj 2020. godine za početak gradnje, sve izvesniji.

"Prva linija počinje od Makiša do Mirijeva i prva faza izgradnje je od Makiša do Ade Huje. Druga faza igradnje je zemunski tj. novobeogradski deo, tačnije od Ugrinovačke ulice do Ustaničke ulice. Nadam se da ćemo sa francuskim partnerima ući i u studiju igradnje treće linije metro, koja će obuhvatiti Novi Beograd i stari deo Beograda", kazao je Mladenović.

On je ukazao da Beograd ne može više da se razvija bez metroa i da se to oseća svakog dana.

"Metro je razvojni projekat, on podiže cenu građevinskog zemljišta, otvara delo gradova u potpunosti i u smislu saobraćaja i u smislu gradnje i infrastrukture. Međutim, metro sam po sebi nije dovoljan, potrebno je da ga integrišemo u sistem Bg voza", rekao je Mladenović.

Prema njegovim rečima, ove godine će Bg voz saobaraćti iz Mladenovca i Lazarevca, a postoji mogućnost i produžetka linije do Pančeva, saopštio je Grad Beograd.

"Imaćemo moderan grad gde će život biti mnogo olakšan. To su veoma skupi i zahtevni projekti i za njih je potrebno vreme, te apelujem na građane da imaju strpljenja, jer se ne rade preko noći", kazao je Mladenović.

(Kurir.rs/Tanjug)

