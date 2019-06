BEZ VODE U ČETVRTAK PO OVOJ VRUĆINI DELOVI NOVOG BEOGRADA I ČUKARICE: Suve česme u kraju oko Fontane i Carine i u ovim čukaričkim ulicama (SPISAK)

BEOGRAD - Planirani radovi na vodovodnoj mreži na opštini Novi Beograd dovešće u četvrtak 13. juna do prekida u vodosnabdevanju pojedinih delova ove opštine, saopšteno je iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.

Zbog pomenutih radova sutra od 8 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Narodnih heroja (od broja 12 do broja 30), Studentskoj (od broja 25 do broja 45) i Bulevaru Zorana Đinđića (od broja 122 do broja 148).

Delovi Čukarice u četvrtak bez vode

Planirani radovi na vodovodnoj mreži na opštini Čukarica prouzrokovaće u četvrtak 13. juna prestanak vodosnabdevanja u pojedinim delovima ove opštine, saopšteno je iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.

U četvrtak od 8 do 22 sati bez vode će ostati potrošači u ulicama Milana Jovanovića, Republička, Krajiških brigada, Mladenovačka, Braće Limijer, Repiška, Ace Joksimovića, Učitelja Stojanovića, Nastićeva, Dimitrija Avramovića (od Ratka Mitrovića do Ace Joksimovića).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne, a iz „Vodovoda“ apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Kontakt centru JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” na telefon 3606-606, a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na adresi www.bvk.rs.

