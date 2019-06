PREDSEDNIK OPŠTINE PALILULA ALEKSANDAR JOVIČIĆ: To što rade Đilas i Bastać političko je samoubistvo

Pre tri godine Aleksandar Jovičić je postao predsednik opštine Palilula i tada je, sa 28 godina, bio najmlađi opštinski čelnik u Srbiji. S tim iskustvom kaže da podržava najavljene promene u Srpskoj naprednoj stranci i da svoju funkciju stavlja na raspolaganje ukoliko neko može da postigne bolje rezultate od njega.

Šta mislite o tome što vaši politički protivnici s Markom Bastaćem na čelu blokiraju radove na rekonstrukciji Trga republike?

- To je politički nezreo potez opozicione politike Dragana Đilasa i Marka Bastaća, koji je član Đilasove stranke. Da li je moguće da neko napada bilo koga zato što radi? Napadati nekoga zato što radi dobre projekte je političko samoubistvo i to će da im se obije o glavu. Ovde se godinama ništa nije radilo, zato sada Beograd menja svoje lice, postaje metropola kakva zaslužuje da bude.

Koje su najvažnije investicije koje vi planirate?

- U saradnji s Gradom Beogradom radimo na izgradnji Doma zdravlja u Borči koji će se prostirati na 6.000 kvadrata. Radovi će početi sredinom septembra i trajaće godinu i po dana. To će biti jedan od najmodernijih domova zdravlja u Beogradu. Takođe, Grad Beograd će sa Evropskom investicionom bankom u julu potpisati kredit za izgradnju kanalizacione mreže na levoj obali Dunava. Ljudi su ljuti što već 30 godina to iščekuju. U narednih pet do šest godina potpuno će biti završena kanalizaciona mreža.

Bilo je reči da bi opština Palilula mogla da se podeli na dve. Da li je to i dalje aktuelno?

- To bi bilo veoma dobro za građane. I sam živim u Borči više od 25 godina. Kao predsednik opštine i kao građanin Borče zagovaraću da se od opštine naprave dve, odnosno da i leva obala Dunava dobije status opštine. Preko 110.000 stanovnika živi na levoj obali Dunava, to je kao Čačak. Svojim urbanističkim sadržajem i poljoprivrednim zemljištem leva obala više podseća na prigradsku nego na gradsku opštinu i možda bi čak mogla da dobije i taj status. Postarao bih se da u narednih godinu-dve uđemo u taj proces.

Najavljene su promene u SNS. Vučić je rekao da ima mnogo dobrog žita, ali i kukolja i da će se potruditi da taj kukolj izbaci. Da li se vi plašite?

- Podržavam to što je predsednik rekao. Možda neki ljudi imaju razloga da se plaše, ali ja se ne plašim jer dajem sve od sebe, a ako stranka smatra da neko može brže i bolje od mene, ja ću to mesto da prepustim.

Da li te promene mogu da se odnose na neke visoke funkcionere?

- To bi na njih i trebalo da se odnosi, jer visoki funkcioneri imaju veliku odgovornost i raspolažu s najviše sredstava. Treba pomoći predsedniku jer je neophodno da se provetri sistem, da bi se dao vetar u leđa za velike izazove koji stoje ispred nas. Mi sada moramo da mu damo podršku u borbi za rešenje problema KiM, koje nas je toliko izmorilo. Evo, ja sam mlad čovek koji je sa tri godine došao iz sredine gde je bio rat, ljudi su se ubijali, a do juče su bili komšije. Želim da naša deca rastu u stabilnom okruženju.

Neumoran

Što je stariji, Vučić

ima sve više energije Kako je sarađivati sa Aleksandrom Vučićem?

- Pratiti Aleksandra Vučića je veoma teško. On ima neverovatnu energiju, a što je stariji, to je iskusniji i onda tu energiju usredsređuje na suštinske stvari. Teško je biti u njegovoj koži. Ljudi misle da je biti predsednik Srbiji nešto što donosi velike privilegije i moć, ali on se susreće sa ogromnim problemima i pritiscima i na međunarodnom i unutrašnjem nivou. Ne znam da li bi iko mogao da izdrži taj tempo i mesec dana.

Šta mislite o aktuelnoj opoziciji?

Oni ništa ne nude, nikakav program. Imaju samo mržnju, napade na žene, na predsednika i njegovu porodicu, i sve koji misle drugačije od njih. Nemaju program ni po jednom pitanju.



Svoj posao radim pošteno,

uvek mogu građanima pred oči Vrlo ste maldi, a postigli ste veliki politički uspeh, da li ste ponosni?

Velika je to odgovornost, zahvalan sam što sam dobio tu šansu od predsednika Aleksandra Vučića i predsednika GO SNS Nebojše Stefanovića. Zadovoljan sam i ponosan zbog toga. Bitno mi je da uvek mogu da izađem pred građane, da im se javim, da razgovaram, pogledam ih u oči i da mi ne bude neprijatno, jer sam radio dobro i pošteno.

