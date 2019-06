POČELA REKONSTRUKCIJA 4 VELIKA BEOGRADSKA BULEVARA: Izbegavajte ove ulice, radovi su do 20. decembra (FOTO)

Radovima na prvoj fazi, od Ruzveltove do Takovske ulice, danas je počela rekonstrukcija četiri velika beogradska bulevara, 27. marta, Kraljice Marije, Džordža Vašingtona i Cara Dušana, koja će trajati 200 dana, i biće završena 20. decembra, izjavio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

On je naveo da je rekonstrukcija podeljena u tri faze, prva je od Ruzveltove do Takovske koja će trajati 65 dana, druga od Takovske do Francuske trajaće 70 dana, a treća od Francuske do Ulice Tadeuša Košćuška trajaće 65 dana, dok će kompletna rekonstrukcija biti završena do 20. decembra.

foto: Beoinfo

"Ove ulice nisu rekonstruisane više od 80 godina, menjamo kompletnu infrastrukturu, kanalizaciju, vodovodne cevi koje su na nekim mestima stare i preko 50 godina, a menja se infrastruktura za grejanje i gas. Pored toga, radi se kompletna rasveta koja će biti pokrivena video nadzorom, a svi trotoari će biti popločani. Radi se i zamena svih tramvajskih šina, kompletna kontaktna mreža, znači prava rekonstrukcija tako da desetinama godina neće morati ništa da se radi", istakao je Vesić.

foto: Beoinfo

On je dodao da će, pošto je juče počeo školski raspust i tada se saobraćaj u gradu smanji za oko 30 odsto, a od 1. jula to smanjenje ide i do 45 procenata, ovi letnji meseci biti iskorišćeni da se završi deonica od Ruzveltove do Takovske koja će biti gotova do 20. avgusta, ali i četiri velike raskrsnice.

"To su raskrsnice Starine Novaka, Francuska, Takovska i Bulevara Despota Stefana. Sve vreme radova će biti prohodna po jedna saobraćajna traka, znači ni jednog časa osim kada se bude baš asfaltiralo, a to će biti noću između subote i nedelje, raskrsnice neće biti zatvorene za saobraćaj. Tako ćemo do 1.

septembra imati završene sve četiri velike raskrsnice. To je skoro tri kilometra bulevara i ovako veliki radovi se nisu obavljali dugo u centru grada, a mi grad uređujemo što je dobro za sve građane i na taj način dobijamo moderne ulice. Sada su one u jako lošem stanju, a Beograd ne zaslužuje da ima takve ulice jer je Beograd uređen grad", rekao je Vesić.

(Kurir.rs/Tanjug/RTS)

Kurir