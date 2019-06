POJAČAN SAOBRAĆAJ ZA KRAJ VIKENDA: Usporena vožnja i zadržavanja na Ibarskoj magistrali kod Meljaka

BEOGRAD - U Srbiji je uobičajeno za kraj vikenda pojačan saobraćaj na prilaznim putevima gradova i većih naseljenih mesta, saopštio je AMSS.

Zbog očekivano pojačanog saobraćaja na pojedinim putevima moguća je usporenija vožnja.

Usporena vožnja sa nešto dužim zadržavanjima očekuje vozače na Ibarskoj magistrali u smeru ka Beogradu zbog radova kod Meljaka.

Prema poslednjim informacijama dobijenih od JP "Putevi Srbije" na naplatnim stanicama nema zadržavanja.

Prema poslednjim informacijma Uprave granične policije, na putničkim terminalima graničnih prelaza na Gostunu na izlazu čeka se do 30 minuta.

Kamioni na Horgošu na izlazu čekaju do 120 minuta, Kelebiji 60 minuta, Batrovcima do 120 minuta, Šidu do 180 minuta.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir