NEVREME U BEOGRADU NAJVEĆE OD 2014: 700 radnika na ulicama grada sanira posledice!

Sve komunalne službe rade na otklanjanju posledica nevremena, koje je u sredu zahvatilo Beograd, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Vesić je, nakon sastanka sa direktorima javnih preduzeća i šefovima komunalnih službi u Skupštini grada Beograda, istakao da se pokazalo da Grad Beograd dobro funkcioniše u situacijama, poput jučerašnje, koje nisu uobičajene.

"Nevreme koje je juče zahvatilo Beograd bilo je najveće od katastrofalnih poplava 2014. godine", rekao je Vesić nakon sastanka koji je, kako je naveo, održan da bi se proverilo šta je noćas urađano na saniranju posledica jakog nevremena i podelili zadaci za današnji dan.

Vesić je ukazao da nikada, u tako kratkom intervalu, u novijoj istoriji nije za 35 minuta palo toliko mnogo kiše u prestonici Srbije što je napravilo dosta problema u funkcionisanju grada.

On je dodao da je do jutros na terenu bilo oko 700 radnika različitih preduzeća koji su otklanjali posledice nevremena - od Gradske čistoće, do Beogradskog vodovoda i kanalizacije, Zelenila Beograd, Parking servisa, Beograd voda...

Vesić je ukazao da je Zelenilo-Beograd imalo oko 70 prijava i da su njihovi radnici tokom noći uspeli da otklone sve drveće koje je palo na saobraćajnice, kao i sve grane koje su zaustavljale saobraćaj.

Zamenik gradonačelnika je naveo i da je dobijeno devet prijava za oštećenje automobila, koje će grad nadoknaditi, tamo gde je reč o javnim površinima.

On je dodao da je Gradska čistoća imala posla sa oko 42 podzemna kontejnera, koji su kupljeni pre pet godina i koji su se otvorili tokom oluje oluje.

Svi oni su sanirani, naveo je Vesić dodajući da će danas Beogradski vodovod i kanalizacija, zajedno sa radnicima Gradske čistoće, čistiti šahtove i slivnike, gde se u tokom nakupilo dosta mulja i peska.

"Tako da ćemo danas završiti taj posao kako tokom novih padavina, koje se očekuju tokom dana, slivnici ne bi bili zapušeni", poručio je Vesić.

Zamenik gradonačelnika najavio je radove i u delovima grada koji se smatraju kritičnim i gde se, čak i prilikom manjih padavina od jučerašnjih, skuplja i teže otiče voda.

Vesić je istakao da tokom jučerašnjeg nevremena nije radilo 96 semafora jer nije bilo struje, ali je rekao da je većina popravljena tokom noći.

"U ovom trenutku ne radi 13 semafora", ukazao je Vesić i najavio da će svi semafori biti popravljeni do 15 sati i stavljeni u funkciju.

Pored toga, kao je naveo, "Beograd put" i "Putevi Beograda" kontrolišu puteve, a radiće se na rekonstrukciji ulica u kojima je pričinjena šteta.

Vesić je pozvao građane da, pošto se narednih dana najavljuju nove padavine, slušaju uputstva javnih službi o tome kako da se ponašaju i najavio da će se gradske službe nastaviti danas da rade na saniranju posledica.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir