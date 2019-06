POČELA DEZINFEKCIJA NASELJA NA LEVOJ OBALI DUNAVA! NADLEŽNI APELUJU: Ne jedite sirovo voće i povrće iz Borče, moguće da je bilo u dodiru sa vodom iz kanalizacije (FOTO)

Nakon ispumpavanja vode iz kuća i dvorišta u naseljima na levoj obali Dunava danas je počela akcija dezinfekcije dvorišta i stambenih prostora.

Predsednik Skpuštine grada Beograda Nikola Nikodijević koji je danas sa predsednikom opštine Palilula Aleksandrom Jovičićem obišao najugoroženije porodice pogođene poplavama rekao je da se akcija sprovodi u saradnji sa Zavodom za biocide.

Nakon same dezinfekcije, objašnjava Nikodijević, stanovnicima ovih naselja deli se hlor za dezinfekciju obuće pri ulasku u kuću, kao i sredstva za dezinfekciju ruku.

Predsednik Skupštine Beograda rekao je da ne postoji opasnost od zaraze i da se dezinfekcija radi preventivno.

"Postoji uhodan sistem i svi ljudi su izrazili zadovoljstvo, jer su iz Zavoda za biocide dezinfikovali veliki procenat kuća i ostalo je da se uradi dezinfekcija u domaćinstvima u toku današnjeg i sutrašnjeg dana iz kojih se voda nije još povukla", rekao je Nikodijević.

Jovičić je rekao da je zajedno sa građanima koji su bili pogođeni poplavama sanirano sve što je bilo moguće.

Objasnio je da se trenutno radi na aktuelnom delovanje na terenu i saniranju štete, vrši se čišćenje kanala kako bi se napravio još veći prostor za protok vode, nakon čega će biti urađena analiza materijalne štete.

Sekretarijat za privredu uputio je apel poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije opštine Palilula, koja je ugrožena poplavama, da svoje proizvode kao što su sveže voće i povrće, začini i začinsko bilje ne stavljaju u promet i da ih ne konzumiraju pre termičke obrade.

Usled obilnih padavina došlo je do izlivanja površinskih i podzemnih voda (kanalizacione mreže), tako da prilikom navodnjavanja dolazi do kontaminacije zeljišta. Samim tim ugrožene su i biljke koje se na tom zemljištu proizvode, što dovodi do mikrobiološke kontaminacije i zdravstvene neispravnosti proizvoda