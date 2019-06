SPREMNA KONTRATUŽBA: Goran Vesić podnosi krivičnu prijavu protiv N1 TV!

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić oglasio se saopštenjem povom najave Televizije N1 da će podneti krivične prijave protiv njega i najavio kontratužbu protiv ove televizije. Advokati N1 su juče Višem javnom tužilaštvu u Beogradu podneli krivičnu prijavu protiv Vesića, navodeći da postoji osnova sumnje da je izvršio krivično delo povrede tajnosti pisma i drugih pošiljki iz člana 142 stav 3 Krivičnog zakonika.



- Dragan Šolak i Dragan Đilas su veoma glupi ili veoma naivni ljudi ako misle da će me uplašiti krivičnim prijavama kako bih prestao da javno pričam o njihovim zloupotrebama, malverzacijama i monopolima koje imaju u Srbiji. Nisu me uplašili u životu ni mnogo opasniji ljudi od njih pa neće ni ova dva tajkuna navikla da se bogate na račun naroda. To je moj komentar na Šolakovu i Đilasovu krivičnu prijavu. Odgovor će dobiti u ponedeljak kada ću protiv Dragana Šolaka, Dragana Đilasa, Aleksandre Subotić i drugih odgovornih na N1 podneti krivičnu prijavu za lažno prijavljivanje - saopštio je Vesić.

Šolak i Đilas su, dodaje Vesić, očigledno veoma uplašeni jer od kako sam objavio kako kreiraju lažne afere postalo je jasno kako zloupotrebljavaju novinare N1 da vode njihove privatne ratove, da kreiraju afere protiv njihovih političkih i poslovnih protivnika. Prošlo je nekoliko nedelja, a nisu još odgovorili na pitanja:

- Zašto Dragan Šolak kao suvlasnik N1 koristi televiziju kako bi napadao svoje poslovne i političke protivnike i da li je to bilo gde u svetu dozvoljeno?

- Da li hajka koju suvlasnik N1 Dragan Šolak vodi protiv mene i Skupštine grada Beograda ima veze sa tim što kablovski operater SBB čiji je Šolak vlasnik ne plaća Gradu Beogradu zakup javnih dobara? Da li treba da oslobodimo Šolaka plaćanja svih obaveza prema Gradu kako bi on naredio svojoj televiziji da prestane da me napada?

- Da li se uputstva za kreiranje afera daju novinarima tako što ih Šolak lično ili njegova direktorka, a nekada sekretarica prvo piratske kompanije, a potom Šolaka lično Aleksandra Subotić dostavljaju Jugoslavu Ćosiću, često pijanom, a nekada i treznom, a potom ih ovaj propagandista u formi uputstva dostavlja novinarima?

- Da li je N1 javno glasilo ili opoziciona politička stranka kada se kao juče aktivno uključi u političku borbu i na Fejsbuku sponzoriše laži koje o meni, u programu ove kuće, izgovara moj politički protivnik?

Mogu Šolak i Đilas da prete koliko žele. Mogu da podnose svaki dan krivične prijave. Mogu da snimaju ne jednu epizodu protiv mene već da prave čitave serije. Mogu da daju naloge svojim novinarima da me napadaju. Mogu da kreiraju afere. Džaba, što bi naš narod rekao. Platićete sve što dugujete Gradu do poslednjeg dinara. Jer moj posao je da štitim interes Grada Beograda i narodni novac, a vaš posao je da kradete od naroda. Zato se mi nikada nećemo razumet, navodi se u saopštenju zamenika gradonačelnika.

Podsetimo, Vesić je na konferenciji za novinare istakao da je upoznat sa elektronskom prepiskom između novinara televizije N1 i da će istu objaviti, nakon čega je na Fejsbuku objavljen deo sadržine elektronske poruke koju je izvršni producent televizije N1 16. juna uputio novinarima televizije.

(Kurir.rs)

