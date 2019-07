ZAVRŠEN DEO RESAVSKE: U toku radovi u Cerskoj i Marijane Gregoran

BEOGRAD - Rekonstrukcija dela Resavske ulice, na potezu od Nemanjine do Višegradske, završena je, a prema rečima zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića ulica je sređena tako da narednih dvadesetak godina neće morati da se rekonstruiše.

"Kao što smo i obećali, danas, 1. jula, pušten je u saobraćaj gornji deo Resavske ulice", rekao je Vesić i podsetio da je rekonstrukcija te ulice počela 9. marta.

Naveo je da su radovi podrazumevali kompletnu zamenu vodovodne, kanalizacione i toplovodne instalacije, kao i sužavanje kolovoza sa 7,5 na šest metara čime je ostavljeno više prostora za pešake koji su, dodao je, ranije teže prolazili ulicom zbog automobila koji su se parkirali maltene do samih zgrada.

Dodao je da su urađeni kameni ivičnjaci, obeležena nova parking mesta, a osim toga, svako stablo u ulici je zaštićeno ivičnjacima.

foto: Filip Plavčić

Na taj način aktuelna gradska vlast je pokazala kako se uređuje jedna gradska ulica, istakao je Vesić i dodao da je opterećenje ulice procenio Institut za saobraćaj, da su rađena tri sloja asfalta, te da je ulica urađena tako da narednih 20-ak godina neće morati da se rekonstruiše.

"Tako radimo sve ulice. Možemo kao naši prethodnici da samo šminkamo ulice, da presvučemo asfalt kao što su oni radili, pa da te ulice posle dve, tri godine budu pune rupa. Mi ulice sređujemo tako da 20 godina ne mora niko da ih obnavlja i tako radimo uređujući bilo koju ulicu u gradu", istakao je Vesić.

Prema njegovim rečima, Resavska ulica je primer kako saobraćajnice treba da se rekonstruišu, kako se vodi računa o građanima i kako se Beograd uređuje.

"Znam da kada god radimo neku ulicu ljudi menjaju uobičajen način života i da to neki put i nije prijatno, ali naša poltika je da uređujemo grad i mi ga uređujemo, za razliku od naših prethodnika. Beograd zaslužuje da izgleda evropski, kao i svaka svaka druga evropska prestonica i ova ulica sada izgleda kao bilo koja ulica u bilo kojoj uređenoj evropskoj prestonici", dodao je Vesić.

Radovi u Marijane Gregoran i Cerskoj ulici

Ulica Marijane Gregoran, od Vojvode Micka Krstića do Juhorske, zatvara se za saobraćaj od danas do 15. avgusta, najavljeno je iz Sekretarijata za saobraćaj.

Deo ove ulice biće zatvoren za saobraćaj za vreme radova na redovnom održavanju ulice, koje izvodi JKP „Beograd-put”.

Tokom radova na redovnom održavanju ulice, za saobraćaj će biti zatvorena Cerska ulica, od Đerdapske do Jadranske, od danas do 4. avgusta.

(Kurir.rs/Tanjug/Beoinfo/Foto: Ilustracija)

Kurir