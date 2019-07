DIREKTOR DOMA ZDRAVLJA VRAČAR O MLADIĆU KOJI JE ZAPREPASTIO SRBIJU: Odmah smo pozvali policiju, ali on će opet doći i moraćemo da ga pregledamo

Snimak pacijenta Doma zdravlja "Vračar" koji, kako se navodi u objavi, povlači crtu a potom šmrče neku supstancu, šokirao je Srbiju.

Direktor ove ustanove Miroslav Dimitrović kaže da se incident se dogodio u utorak između 13 i 14 časova, u toku međusmene, a problematičnog pacijenta je medicinskoj sestri na šalteru prijavio jedan od pacijenata.

"Mi nemamo iskustva sa ovakvim stvarima do sada. Mi smo videli snimak i to se desilo na šalteru opšte prakse, jednom od tri šaltera koja imamo u zgradi na tom odeljenju. Ne mogu da odgovorno tvrdim kada se tačno desilo, ali mislim da je to incident koji se dogodio u utorak", tvrdi on.

Kako kaže, drugi pacijenti su medicinskim radnicima skrenuli pažnju da se jedan muškarac u čekaonici sumnjivo ponaša.

"Pozvali smo policiju, ali ne znam da li su ga uhvatili ili ne jer je odmah otišao. Imamo tri ulaza zgrade, 2.400 pacijenata dnevno, i on je verovatno izašao na jednan od njih. Imamo lepu saradnju sa policijom sa Vračara, oni su na nekih 100 metara odavde i došli su odmah posle 2 minuta. Međutim, mi smo veliki Dom zdravlja, imamo šest spratova. Ne možemo da legitimišemo i proveravamo svakog pacijenta koji ulazi u zgradu, to ne bi imalo nikakvog smisla. Imamo kamere, ali nemamo obezbeđenje jer je policija blizu" , istakao je Dimitrović.

On je dodao da su iz policijske stanice tražili snimke i da veruje da su dosad našli muškarca iz videa, ali da nema detaljan uvid šta se dogodilo.

"Mi moramo da primimo svakog pacijenta, ako je sada uhapšen, kada bude pušten, on će doći ponovo kod lekara i mi ga moramo primiti. Sve pacijente koji imaju karton kod nas moramo da primimo", zaključio je Dimitrović.

Podsetimo, na društvenim mrežama se pojavio video snimak zasad neimenovanog muškarca kako šmrče neku supstancu u čekaonici Doma zdravlja "Vračar.

(Kurir.rs/Espreso)

