PRVI TRAMVAJI JUTROS KRENULI PREKO MOSTA NA ADI: Saobraćaju linije 3, 11, 12 i 13

BEOGRAD - Prvi tramvaji preko Mosta na Adi jutros su krenuli posle prošlomesečne test-vožnje. Reč je o linijama 3, 11, 12 i 13.

Ova saobraćajna deonica spaja Čukaricu i Rakovicu s Novim Beogradom.

Trase tramvajskih linija br. 11 i 13 na sledeći način:



Linija 11 (Kalemegdan/Donji grad/ - Blok 45) koja je do sada za vezu Dorćola (okretnica Kalemegdan-Donji grad) i Novog Beograda (okretnica Blok 45) koristila Stari savski most, ubuduće će saobraćati preko Mosta na Adi, a umesto Ulicom Milentija Popovića kretaće se Bulevarom vojvode Mišića, i na taj način omogućiti direktnu vezu Dorćola i Novog Beograda sa Sajmom. Kako je stajalište Sajam izuzetno značajna presedačka tačka, kako gradskih tako i prigradskih linija, promenom trase linije 11 veliki broj putnika može ostvariti vezu sa najužim centrom grada (pešačka zona). S obzirom da su u toku radovi na rekonstrukciji Karađorđeve ulice, ova linija će privremeno saobraćati na relaciji (Tašmajdan – Blok 45) i nosiće oznaku 11L.

Linija 13 (Banovo brdo – Blok 45) koja je do sada za vezu Banovog brda (okretnica u Požeškoj ulici) i Novog Beograda (okretnica Blok 45) koristila Stari savski most, ubuduće će saobraćati preko Mosta na Adi. Na taj način ostvariće se najkraća i najbrža veza ne samo između ova dva naselja već će ovu pogodnost moći da koriste stanovnici i drugih delova Čukarice (Sremčica, Rušanj), Rakovice i Barajeva presedanjem na liniju 13 u Požeškoj ulici. Uspostavljanje najkraće veze između Banovog brda i Novog Beograda dovešće do rasterećenja pojedinih autobuskih linija koje saobraćaju na ovim relacijama, a dosadašnjim korisnicima linije 13 značajno će se skratiti vreme putovanja.

Takođe, uspostavljaju se 4 nova tramvajska stajališta koja će koristiti linije br. 11 (u privremenom režimu 11L) i 13, i to dva stajališta u Bloku 42 koja će predstavljati vezu sa budućom glavnom autobuskom stanicom i dva stajališta na petlji Radnička koja će omogućiti presedanje na linije koje saobraćaju Radničkom ulicom (23, 37, 51, 52, 53, 56, 58 i 88), kao i na liniju 94 koja daje vezu sa Banjicom, Miljakovcem i Resnikom.

Postavljanjem tramvajskih šina preko Mosta na Adi i petlji Radnička omogućene su sve veze Banovog brda, Novog Beograda, centra grada, Rakovice i Čukarice što ostavlja mogućnost daljeg razvoja tramvajskog podsistema u zavisnosti od potreba korisnika. Takođe, u slučaju izvođenja infrastrukturnih radova, kao i vanrednih izmena režima saobraćaja postojaće alternativna veza preko novog mosta čime će se obezbediti kontinuitet u funkcionisanju tramvajskog podsistema.



Pored navedenih izmena, na redovnu trasu će se vratiti i tramvajske linije 12 (Omladinski stadion - Banovo brdo) i linija 3 (Omladinski stadion – Kneževac) – koja će pod oznakom 3L1 saobraćati privremeno do okretnice u Topčiderskom parku zbog radova na izmeštanju Topčiderske reke.

