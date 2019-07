PONTONOM DO LIDA: Ništa bez Vojske Srbije! Postavljen most, lako i bezbedno do plaže (FOTO, VIDEO)

most na usluzi do 1. septembra, kada se rasklapa i šalje u Šabac

BEOGRAD - Vojska Srbije postavila je pontonski most koji spaja Zemunski kej sa plažom na Lidu.

Komandant Rečne flotile kapetan bojnog broda Andrija Andrić istakao je da je pontonski most u potpunosti bezbedan za prelazak građana i vozila.



- Most je dužine od 330 do 360 metara, što zavisi od vodostaja. Danas ste imali priliku da vidite rad posade na pontonskom mostu, čija ukupna aktivna širina iznosi 215 centimetara, a 415 centimetara sa lakim palubama po kojima se ne hoda već služe kao obezbeđenje - objasnio je kapetan bojnog broda Andrić.



Obilasku su prisustvovali ministar Alekandar Vulin, zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-major Petar Cvetković, zamenik komandanta Kopnene vojske brigadni general Vladeta Baltić i šef Kabineta ministra odbrane brigadni general Siniša Kresović.

- Vojska Srbije uvek je tu da pomogne svim svojim građanima, a tradicionalna saradnja sa Opštinom Zemun omogućiće svim Beograđanima i njihovim gostima da i ovo leto sigurni i bezbedni provedu na Lidu - poručio je ministar odbrane Aleksandar Vulin prilikom današnjeg obilaska pripadnika Prvog pontonirskog bataljona Rečne flotile Kopnene vojske koji su postavili pontonski most od Zemunskog keja do Velikog ratnog ostrva, odnosno dunavske plaže Lido.

1 / 6 Foto: Ministarstvo odbrane Srbije

- Vojska Srbije može i ovde da potvrdi da je u stanju da zaštiti svaki deo naše teritorije pa i kada su reke u pitanju. Ovo je dug, ozbiljan most, nije ga lako napraviti i održavati, ali to je deo našeg posla i mi smo u stanju da na svakom delu naše teritorije obezbedimo punu kontrolu od strane vojske i naše države - istakao je ministar odbrane.



Reči ministra Vulina da su "svi pripadnici Rečne flotile veoma obučeni i motivisani, spremni da ispune svaki zadatak i da Rečna flotila ima gotovo stopostotnu ispravnost svih brodova, oružja i opreme", potvrdili su pripadnici Rečne flotile prikazom sposobnosti u slučaju spasavanja civilnih i vojnih lica iz vode i u slučaju gašenja požara.

foto: Ministarstvo odbrane Srbije



Predsednik Gradske opštine Zemun Dejan Matić pozvao je sve Beograđane i ljude dobre volje da se organizuju i pontonskim mostom Vojske Srbije dođu do Velikog ratnog ostrva, na kojem ih tokom leta očekuje bogat kulturno-umetnički i sportski program.

foto: Ministarstvo odbrane Srbije



Od 4. jula, kada je postavljen pontonski most, pripadnici Prvog pontonirskog bataljona Rečne flotile se 24 časa staraju o bezbednosti korišćenja mosta i tako će biti sve do 1. septembra, kada je planirano rasklapanje mosta i prevoženje u garnizon Šabac.

(Kurir.rs/Ministarstvo odbrane Srbije)

