OPŠTINA STARI GRAD DRASTIČNO PROMENILA PLAN NABAVKI: Za knjigovođe i portire 50.000.000

Beogradska opština Stari grad izmenom Plana nabavki za 2019. godinu odlučila je da za posredovanje u zapošljavanju radnika za obavljanje nesistematizovanih poslova, umesto planiranih 15 miliona dinara, potroši 3,3 puta više i to celih 50 miliona dinara bez PDV, saznaje Kurir.

Izmenjeni Plan nabavki dobara, usluga i radova za 2019. godinu donet je 20. juna ove godine, a potpisao ga je predsednik Veća gradske opštine Stari grad Marko Bastać.

Nepoznato

Na šta će biti potrošen toliki novac i koji su to nesistematizovani poslovi, zasad je nepoznanica pošto Plan javnih nabavki za 2019. godinu nije objavljen na zvaničnom portalu te centralne beogradske opštine. Pitanje je i kako je moguće da rukovodstvo opštine Stari grad toliko omaši u planiranju, pa da Planom javnih nabavki za 2019. godinu, koji je usvojen 14. januara ove godine, za posredovanje u zapošljavanju opredeli 15 milliona dinara, a da im kasnije dođe naknadna pamet da im je za tu uslugu potrebno ni manje ni više nego 50 miliona dinara.

Sudeći prema konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku usluge posredovanja prilikom angažovanja izvršilaca za nesistematizovane poslove iz juna 2017. godine, u tu vrstu poslova spadaju knjigovodstveni i administrativni poslovi, fizički i intelektualni poslovi, ali i poslovi kafe-kuvarice i portira.

Loše planiranje

Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija ističe da izmena Plana nabavki posle samo šest meseci i toliko povećanje iznosa za nesistematizovane poslove u opštini Stari grad ne liči ni na šta normalno.

- Pošto se plan javnih nabavki menja posle samo šest meseci, sumnjam da će u opštini moći bilo šta smisleno da kažu, bilo o prvoj odluci od 15 miliona dinara ili o ovoj drugoj od 50 miliona. Trebalo bi dobro obrazložiti šta se toliko promenilo za šest meseci da bi se plan toliko izmenio. Izmena plana može da ukazuje na mnogo toga, kao, na primer, da su rešili da određenim firmama dodele neke poslove koji vrlo verovatno nisu ni neophodni, da plate neke protivusluge, da kupe neku vrstu naklonosti i podrške. To najviše liči na to - kaže Dobrašinović. Iz opštine Stari grad ni nakon nekoliko dana nismo dobili odgovore na naša pitanja.

Prema podacima Plana javnih nabavki za 2018. godinu, za uslugu posredovanja prilikom angažovanja izvršilaca za nesistematizovane poslove opština Stari grad izdvojila je 30 miliona dinara. Te godine je za ovu vrstu poslova sa naknadom za prevoz, prema Planu nabavki, mesečno izdvajano oko 2,9 miliona dinara bruto. Od tog iznosa, najviše para trošeno je na administrativne poslove i to 988.000 dinara mesečno po izvršiocu kojih je bilo 12, zatim na pet portira po 277.000 dinara, knjigovodstvene poslove po 285.000 dinara po zaposlenom kojih je bilo tri, kao i na intelektualne poslove koji traju do dva dana (273.000 dinara) i do sedam dana (218.000 din.) po izvršiocu kojih je bilo po 10.

Tabela



Šta sve spada u nesistematizovane poslove:

- knjigovodstveni poslovi

- administrativni poslovi

- stručno-tehnički poslovi

- birotehnički poslovi

- poslovi kafe-kuvarice

- poslovi portira

- fizički poslovi

- fizički poslovi koji traju do dva dana

- fizički poslovi koji traju do sedam dana

- intelektualni poslovi koji traju do dva dana

- intelektualni poslovi koji koji traju do sedam dana