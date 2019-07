ZGRADE U ZEMUNU TONU ZBOG ZAPUŠENOG OLUKA! Voda ide direktno u podrume, stanari očajni!

Zgrada broj devet u Ulici Milana Uzelca u Zemunu tone već neko vreme. Ugrožene su i sve zgrade do broja 23, kao i one u Ulici Marije Bursać od broja dva do šest, potvrdio je nalaz Gradskog zavoda za veštačenje.

Problem je nastao zbog zapušenih oluka i odvodnih kanala čije održavanje je u nadležnosti stanara i Javnog stambenog preduzeća.

Pored toga, prilikom sređivanja igrališta urađen je pogrešan nagib koji vodu odvodi direktno u podrume, navodi se u izveštaju.

Građani očekuju da im država pomogne jer, kažu, nisu krivi za ono što ih je snašlo, naročito ne za pogrešno izvedene radove na igralištu.

- Kada je u pitanju kišna kanalizacija, problem je nastao onog trenutka kada je opština radila park s druge strane zgrade, tada je počela da tone. Onda je pukla vodovodna cev i voda je išla ko zna koliko kroz šaht. Tada je zgrada najviše potonula, rekao je Marko Dakić.

Osim uklanjanja delova fasade sklonih padu, do sada nije bilo drugih radova.

foto: Printscreen / Google maps

Direktor Gradskog zavoda za veštačenje Vlado Sekulić kaže da su bili na licu mesta prošle godine, kada je podrum bio prepun vode, a odvod zapušen.

- Moralo je efikasnije da se radi i da skupština stanara i sami stanari alarmantnije i brže reaguju, da li preko Stambenog ili Vodovoda i kanalizacije, istakao je Sekulić.

Navodi da je urađen projekat i da su date smernice šta treba da se uradi da bi se otklonili kvarovi i da bi se zaustavila dalja oštećenja zgrade.

- Grad želi da pomogne, ali nema rešenje za fizička lica, za adaptaciju njihove imovine. Traži se rešenje, urađeni su projekti, ide se na to da se završi. Svesni smo da stanari nemaju toliko sredstava za toliki obim ulaganja, naveo je Sekulić.

Za deo Novogradske ulice Građevinski fakultet, po nalogu Grada, radi projekat rekonstrukcije, koji uključuje i sanaciju oštećenih objekta. Vlasnik najviše oštećenog objekta Aleksandar Trajković kaže da on nije na tom spisku. Dodaje i da ne može ni da naplati osiguranje, iako je objekat osiguran.

Od nadležnih u Gradu nije dobijena informacija o tome dokle se stiglo sa rešavanjem ovog problema.

(Kurir.rs/RTS/Zoran Matković)

Kurir