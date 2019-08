PUTNICI NAJSKUPLJU PERONSKU KARTU PLAĆAJU U BEOGRADU: Opet povećana cena stanične usluge, a evo koliko je u drugim gradovima

Cena stanične usluge u Beogradu nedavno je sa 180 povećana na 190 dinara, što je ubedljivo najskuplja tarifa koju putnici u Srbiji plaćaju za uslugu koja je gotovo ista u svakom mestu.

Za tih 190 dinara, putnici nemaju čak ni besplatan toalet, već za to moraju da izdvoje još 50 dinara. Iz BAS-a nisu odgovorili na pitanja o novom poskupljenju.

Mirjana Damjanović iz tržišne inspekcije rekla je da je pružanje staničnih usluga regulisano zakonom i da se tačno zna koje uslove stanica treba da ispuni.

- Postoje i licence za pružanje ovih usluga za koje je nadležno Ministarstvo saobraćaja. Oni kontrolišu stanice, uslove, rade kategorizaciju, pa samim tim i da li stanice pružaju uslugu u skladu sa tim. I cena je određena kategorijom. A Vlada Srbije na predlog resornog Ministarstva propisuje način utvrđivanja najviše cene stanične usluge. Propisana je i kazna za pružaoce usluga, ako ne rade u skladu sa kvalitetom - kaže Damjanovićeva.

Stanična usluga, iako je manje više svuda na istom nivou, ne košta isto u svakom gradu. Tako je, na primer, cena peronske karte na Međumesnoj stanici u Novom Sadu 130 dinara.

- Prilikom kupovine karte za vožnju putnik izlazak na teren plaća kroz staničnu uslugu, čija visina zavisi od udaljenosti mesta do kojeg putuje - objašnjavaju u novosadskoj MAS.

Tako je u Novom Sadu za destinacije do 50 kilometara stanična usluga 20 dinara, za one do 100 kilometara 60 dinara, a za udaljenosti veće od 200 kilometara, plaća se 130 dinara.

Cena stanične usluge u Nišu je 60 dinara, u Jagodini 70, a u Kragujevcu 100 dinara.

S druge strane, borski "Botravel", koji ima autobuske stanice u Boru, Majdanpeku i Boljevcu, ne naplaćuje peronske karte na svojim autobuskim stanicama.

