MILI GRMI, A NIJE REPER: Ovo je priča o trenutno najpopularnijem Beograđaninu sa Instagrama! UPOZORENJE: Moguće je zaljubljivanje na prvi pogled (FOTO)

Od kad je sveta i veka važi uvreženo mišljenje da je pas čovekov najbolji prijatelj. I do sada smo milion puta imali priliku da se uverimo u to. Gledali smo filmove na tu temu (sećate se čuvenog Hačika), čitali knjige, a mnogi su to doživeli i naučili na ličnom primeru.

Jedan od njih je i 30-godišnji Beograđanin Stevan Jovanović.

Kao i većina mladih ljudi njegovih godina, slobodno vreme pokušava da provede na što zanimljiviji način, a društvo mu uglavnom prave devojka Jelena i pas Mili.

Mili je labrador koji sledeće nedelje puni 7 godina (ukoliko želite da mu čestitate rođendan), inače rođeni Pančevac, koji živi u strogom centru grada, što ga nikako ne čini snobom.

Da li je Mili postao poznat po Stevanu, ili Stevan po Miliju, to sad i nije toliko bitno, ali njihove fotke šeruje i lajkuje ceo Beograd.

Čim budete otišli na Stevanov instagram profil, postaće vam jasno i zbog čega.

Iako se bavi marketingom, Stevan je i odličan fotograf, te su fotke koje napravi zaista posbne. Pogotovo, jer uglavnom beleži životne trenutke čijih je Mili neizostavni deo.

Pitali smo Stevana kako je došlo do toga?

"Devojka i ja volimo da se slikamo i kako sve naše avanture obeležavamo fotografijama, nekako je došlo spontano da jedan od glavnih aktera postane baš Mili. Nije teško napraviti dobru fotografiju sa njim, spreman je da sarađuje, nekako kao da se navikao da je neizostavni deo našeg druženja i slikanje", kaže Stevan za Kurir.

"Kada nam poslovne obaveze dozvole, volimo da šetamo po celom Beogradu i jedini uslov nam je bio da postoji trotoar gde možemo da prođemo svo troje, pa smo tako u šetnjama nekada prelazili i po više od 30 kilometara. Što se fotki tiče, inspiracija dolazi u samom trenutku", nastavlja priču Stevan.

Zanimalo nas je zašto je baš labradora odabrao za ljubimca?



"Ovo mi je treći pas i imam određeno iskustvo sa njima. Pre Milija sam imao vučjaka i engleskog setera. Dosta sam istraživao i raspitivao se pre nego što sam uzeo labradora, jer mi je jako bilo bitno kakve naravi je pas, jer on ne treba da predstavlja obavezu, već zadovoljstvo. Mogu vam reći da apsolutno nisam pogrešio, jer sam dobio pravog prijatelja i druga koji ne bira mesto i vreme da mi pravi društvo."

Pitanje gde oni to sve idu zajedno se, nekako, logično nametnulo?

"Idemo zajedno do prodavnice, u duže i kraće šetnje po svim vremenskim uslovima, ali kada imam dovoljno vremena da mu se posvetim, pravi mi društvo i na poslu, objašnjava Stevan.

S obzirom na to da Mili, kako mu i ime kaže, deluje premilo na fotkama zanimalo nas je kakve je naravi i sluša li?

"Od malih šapa on sluša i jako je vezan za mene i moju porodicu. To je možda nešto i što je ključno. Povodac je čista formalnost i nosim ga kada idemo napolje, jer mnogo sve olakšava. Jako je pitom, dobar i pre svega poslušan, jer u šetnjama ne moram da vodim previše računa o njemu. Kada je odnos sa drugim psima u pitanju, redovno se svima javi, pozdravi, ali mu je primarno i najvažnije gde je njegova "porodica". Trudimo se da ga svuda povedemo sa nama, kako do prodavnice, gde u šali kažemo da smo mu uplatili parking zonu, jer čeka ispred, a da nije vezan povocem, bez obzira na ostale komšije i pse."

Gradska njuška

S obzirom na to da su, reklo bi se, nerazdvojni, zapitali smo se šta se dešava kad Stevan poželi da izađe u kafić, ili neko drugo mesto?

"Redovan je posetilac kafića, ali se desi i da mi pravi društvo na poslu, na oduševljenje svih kolega. Agencija u kojoj radim je pet friendly, tako da se često desi da još neko dovede svog ljubimca. I komšije ga obožavaju, pogotovo bih izdvojio jedan salon za pse i pekaru koja se nalazi u neposrednoj blizini, bez čije posete nijedna šetnja ne može da počne ili da se završi. U pekari su ga baš razmazili, tako da svaki put sedne, "stane u red" i sačeka da ga neka od ljubaznih devojaka primeti i da mu kiflicu. Bez tog rituala šetnja se ne nastavlja."

Nije neko gunđalo

Ovih dana u Beogradu vladaju paklene temperature. Žale se i ljudi, a samo možemo da zamislimo kako je psima koji još imaju i krzno. Ukoliko ste pomislili da Miliju one predstavljaju veliki problem, grdno ste se prevarili.

"Kad su vrućine u pitanju ne žali se previše. U kući, kao i svaki veliki pas, traži najhladnije mesto, dok kada smo napolju, svojim "šestim čulom" pronađe hladovinu u travi, u nekom od parkova. Inače, jedna od omiljenih stvari svih labradora, pa tako i Milija jeste voda. Svaka poseta nekom od beogradskih kejeva ne može da prođe a da Mili ne pokvasi makar šape, ako već nije trenutak i nije moguće da se ceo potopi u vodu. Inače je odličan plivač", objašnjava nam Stevan.

I taman kada smo hteli da objavimo tekst, Mili je svratio do redakcije Kurira, jer je imao želju da lično pogleda šta mi to pišemo o njemu (valjda mu je bitna reputacija).

foto: Kurir/Zina Al Sattaf

Nakon što nam je dao zeleno svetlo, nije mogao da se odbrani od obožavateljki, pa se vrlo strpljivo fotkao sa svima, a zatim, zajedno sa Stevanom, nakon napornog poslovnog dana produžio put kuće. Valja odmoriti umorne šape.

(Kurir.rs/Zina Al Sattaf)

Kurir