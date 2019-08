TRG REPUBLIKE ĆE BITI GOTOV ZA MANJE OD MESEC DANA! Vesić: Izgledaće velelepno, onako kao priliči jednom evropskom centru grada

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić izjavio je da je galerija "Progres" od juče, na njegovu inicijativu i inicijativu građana, stavljena pod zaštitu države. Trg republike urađen je zaista velelepno, onako kako treba da izgleda centralni trg u jednom evropskom gradu, istakao je Vesić. Za sredinu avgusta najavio je radove na Savskom trgu.

Goran Vesić je rekao da je posebno srećan što je premijerka Ana Brnabić poslušala molbe da se galerija "Progres" stavi pod zaštitu države i Zavoda za zaštitu spomenika, jer ona postoji nekoliko decenija.

Kada je ona građena, Grad Beograd je dao uslov da se napravi umetnička galerija na mestu gde je nekada bila galerija "Sebastijan", rekao je Vesić.

- Za vreme privatizacija, zgrada "Progresa" se prodavala, a Grad Beograd je tražio da se galerija sačuva i da onaj koji kupi zgradu nema mogućnost da promeni prostor galerije i njenu namenu, rekao je Vesić i dodao da je ovo velika pobeda kulture nad biznisom.

Prema njegovim rečima, u gradu će se prvog septembra završiti veliki deo radova, ali će se odmah početi sa drugim.

- Trg republike će biti gotov za manje od mesec dana, urađen je zaista velelepno, onako kako treba da izgleda centralni trg u jednom evropskom gradu. Trg je urađen u veoma kvalitetnom granitu, površine jedan i po hektara, od čega dve trećine predstavlja pešačku zonu, a zasađena su i nova 53 stabla, rekao je Vesić.

On je za sredinu avgusta najavio i radove na Savskom trgu, koji će, pored Trga republike, biti jedan novi centralni gradski trg koji postaje pešačka zona jer će se saobraćaj kretati po obodima i dodao da će radovi ići u fazama bez zatvaranja saobraćaja.

- Radovi će trajati do februara sledeće godine, tu će biti postavljen spomenik Stefanu Nemanji, biće urađena dva nova drvoreda sa preko sto novih stabala, a to je i mesto gde će se u budućnosti sretati dve metro linije. To će biti još jedan trg koji treba da ima evropska prestonica, rekao je zamenik gradonačelnika.

Najavio je i rekonstrukciju zgrade železničke stanice, za čiju je fasadu Vlada Srbije odobrila sredstva, kao i rekonstrukciju Bulevara patrijarha Pavla, koja počinje 1. septembra i čijim završetkom će građani Vidikovca i Rakovice konačno moći da za nekoliko minuta stignu novim bulevarom sa četiri trake do Mosta na Adi.

Dve trećine Bulevara Vudroa Vilsona biće pušteno do kraja avgusta. Pored toga, kako je rekao, dve trećine novog Bulevara Vudroa Vilsona biće pušteno u saobraćaj do kraja avgusta, dok će Karađorđeva ulica i Topličin venac biti završeni 1. septembra.

Tada će početi saobraćanje prevoza "Vrabac". Voziće od Obilićevog venca, odnosno javne garaže, ulicama Strahinjića bana, Knez Mihailovom, Čika Ljubinom, Kralja Petra pored Saborne crkve, Pop Lukinom, zatim pored hotela "Palas".

On je za kraj septembra najavio i otvaranje Palilulske pijace i dodao da su radovi na ovom zdanju pri završetku.

- Čim bude završena rekonstrukcija ove pijace, počećemo sa rekonstrukcijom mlečne hale na Kalenić pijaci, a zatim sledeće godine, pa u narednih otprilike godinu i po dana trajaće preuređenje Kalenić pijace, koja neće izgledati kao Palilulska. Nakon svega toga kreće rekonstrukcija Bajlonijeve pijace sa podzemnom garažom, gde postoji i trg, rekao je Vesić.

On je posebno naglasio važnost rekonstrukcije Ulice 27. marta, kada će biti rekonstruisane tri raskrsnice. Sve će biti završeno 1. septembra i otvoreno za redovan red vožnje.

- Beograd je toliko dugo zapušten da kada bi se radilo svake godine po jedna rekonstrukcija, trajalo bi sto godina. Siguran sam da će građani biti zadovoljni kada se sve završi. Radimo kompletne rekonstrukcije ulica koje će imati dug vek trajanja, narednih 20 i 30 godina, istakao je on.

Još jednom je podsetio da će do 1. septembra biti gotove i ulice Kraljice Marije i "27. marta".

Zamenik gradonačelnika se osvrnuo i na radove na kanalizaciji u Valjevskoj ulici na Čukarici, gde se trenutno završava postavljanje vodovodne i kanalizacione instalacije, nakon čega sledi betoniranje, postavljanje podloge i asfalta.

Govoreći o završetku mnogih radova 1. septembra i početku novih radova, zamenik gradonačelnika je građanima poručio da nema potrebe da se brinu kada je saobraćaj u pitanju.

- Beograd je veliki grad i gužve su sastavni deo takvih gradova, ne samo kod nas. Na godišnjem nivou registruje se oko 50.000 novih automobila i zato je trajno rešenje metro, na čemu intezivno radimo, rekao je Vesić.

