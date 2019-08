GLAVNI GRADSKI ARHITEKTA MARKO STOJČIĆ NAJAVLJUJE: Beograđani će kreirati izgled svog grada!

Od septembra će svi građani Beograda moći da na jednom od portala gradske uprave učestvuju u odabiru raznih arhitektonskih rešenja i kulturnih sadržaja koji će krasiti prestonicu u budućnosti.



Tako će Beograđani biti direktno uključeni u kreiranje izgleda svog grada, a na sajtu će za početak biti postavljenje tri ankete o tri projekta sa ponuđenim mogućim rešenjima, izgledom, ali i okvirnim cenama.

Glavni gradski arhitekta Marko Stojčić kaže za Kurir da je ovo iskrena želja da uključe građane u ceo proces rada kako bi zajedno došli do najboljih rešenja.

- Ima mnogo građana sa veoma dobrim idejama i šteta je da oni ne dođu do nas, što se više ljudi uključi - trajna vrednost koja ostaje gradu će biti veća. Za početak spremamo tri ankete, prva je vezana za odabir onoga što će se nalaziti u budućem objektu koji će biti na mestu današnjeg Staklenca. Ispod tog objekta će biti stanica metroa i javna garaža, a iznad je planiran objekat kulture. Sadašnji planovi tu je predviđaju zgradu Opere i Baleta, a mi ćemo predložiti i druge kulturne aktivnosti koji bi se mogle tu naći - kaže Stojčić za Kurir i objašnjava da će druga anketa biti vezana za sadržaj u Linijskom parku, odnosno u otvorenoj parkovskoj površini koja će se nalaziti na mestu bivše pruge, počev od Kalemegdana pa do Pančevačkog mosta, u dužini od oko 4,5 km.

- Naša ideja je da ta cela teritorija bude podeljena u 10 sektora i 10 potpuno različitih arhitektonskih rešenja, ali će ih projektovati biroi iz Srbije i imaće neke zajedničke elemente u smislu povezanosti i infrastrukture. Predviđena je izgradnja objekta javne namene, kulturnih i zabavnih sadržaja pa nek građani odluče šta žele da imaju.

Prema njegovim rečima, treća anketa o kojoj će građani odlučivati tiče se pešačko-biciklističkog mosta koji će ići iz Bloka 70a na Adu Ciganliju i izmeštanja tramvajskog mosta.

- Sadašnja ideja je da se tramvajski most prebaci na tu lokaciju, ali to je dosta zahtevan projekat, i u građevinskom i u finansijskom smislu, jer taj most mora da se potpuno rastavi, rekonstruiše, sastavi i podigne ne veću visinu zbog plovnog puta na Savi. Zbog toga ćemo predložiti i da isti taj most prebacimo u park Ušće, gde bi to bila neka vrsta skulpture u čijim lukovima bismo stavili 10 do 12 galerijskih jedinica i ugostiteljskih sadržaja. Ako bismo to uradili, onda bi most iz Bloka 70a ka Adi Ciganliji bio pešačko-biciklistički - rekao je Stojčić.

Plan za parkiranje

Cilj - ukidanje vozila na Adi

- Novi pešačko-biciklistički most će se nalaziti u produžetku Ulice omladinskih brigada i povezivaće tu novobeogradsku obalu s Adom Ciganlijom. Ispod Ulice omladinskih brigada biće izgrađena podzemna garaža, koja će služiti za sve građane Novog Beograda i Zemuna, ali i svima koji bi danas parkirali na otvorenom parkingu Adi. Naša ideja je da što više smanjimo ili čak potpuno ukinemo ulazak vozila na Adu, jer je to važna zaštićena zelena oaza. Na nama je da obezbedimo prvo mogućnosti za parkiranje kako bismo mogli da ukinemo vozila - kaže glavni gradski urbanista Marko Stojčić.

