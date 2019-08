ZATVARA SE CENTAR BEOGRADA OD 6 DO 15 ČASOVA: Ovih 10 GSP linija menja trasu, evo koje su vam ALTERNATIVE

U Beogradu će danas od 6 sati ujutru do 15 sati biti izmenjen režim saobracaja u nekim ulicama u centru grada.

Za saobraćaj će biti zatvorena jedna saobraćajna traka u ulicama Trg Nikole Pašića, Bulevaru kralja Aleksandra, od Trga Nikole Pašica do Takovske, Dečanskoj, od Terazijskog tunela do Trga Nikole Pašica, Vlajkovićevoj, od Kosovske do Dečanske, i Dragoslava Jovanovića, od izlaska iz garaže "Pionirski park" do Bulevara kralja Aleksandra, objavljeno na sajtu Gradske uprave.

Tokom trajanja izmenjenog režima saobracaja, vozila sa linija javnog prevoza 5A, 24 i 26 saobraćaće Bulevarom kralja Aleksandra, Takovskom, Cvijićevom, Venizelosovom, Francuskom, Cara Dušana i dalje redovnom trasom;

vozila sa linije 27 će ići Bulevarom kralja Aleksandra, Takovskom, Cvijićevom, Bulevarom despota Stefana do Trga republike;

vozila sa linija 37, 44 i 58 saobraćaće ulicama Takovskom, Cvijićevom, Venizelosovom i dalje redovnom trasom;

vozila sa linija 65 i EKO 1 ići će Bulevarom kralja Aleksandra, Takovskom, Svetogorskom, Makedonskom, Dečanskom (Nušiceva u smeru B) i dalje redovnom trasom i vozila sa linije ADA1 ulicama Trg republike, Bulevarom despota Stefana, Cvijićevom, Takovskom, Kneza Miloša i dalje redovnom trasom.

Alternative

Kompletan saobraćaj koji dolazi kako iz pravca Ulice kneza Miloša, tako i Bulevara kralja Aleksandra, slivaće se u Takovsku ulicu, a onda dalje u Cvijićevu i Bulevara despota Stefana, pa su moguće i gužve na ovoj trasi.

Iz Dečanske vozila neće moći kroz Terazijski tunel, već će se do Brankovog mosta moći isključivo iz pravca Bulevara despota Stefana, pa pored Doma omladine.

(Kurir.rs/Tanjug. Blic)

Kurir