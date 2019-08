PRIPREMITE ZALIHE NA VREME: Danas bez vode delovi Zvezdare, Grocke, Palilule i Starog grada

JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži danas više delova grada i ulica u opštinama Zvezdara, Grocka, Palilula i Stari grad biti bez vode.

Kako se navodi u saopštenju, u opštinama Zvezdara i Grocka, u četvrtak će od 8.00 do 22.00 bez vode biti potrošači u naselju Kaluđerica i u delu naselja Leštane oivičenom ulicama Smederevski put, Save Kovačevića i Grobljanska.

Na Zvezdari će od 8.30 do 18.00 bez vode biti ulice Koste Nađa (parna strana od Pupinove do Mihaila Bulgakova), Ulofa Palmea (od Pupinove do Mihaila Bulgakova), Mihaila Bulgakova (od Koste Nađa do Matice srpske), Matice srpske (od Mihaila Bulgakova do Pupinove), Doktora Velimirovića, Branka Chopića i Franca Jankea.

U opštini Stari grad, u četvrtak će od 8.30 do 18.00 bez vode biti potrošači u Ulici Braće Baruh (od Mike Alasa do Solunske).

Na Paliluli će od ponoći do 5.00 umanjen pritisak osetiti potrošači u Ulici Marijane Gregoran (od Vojvode Micka Krstića do Husinskih rudara), kao i potrošači u okolnim ulicama.

JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" navodi da su za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene auto-cisterne i apeluje na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Kontakt centru JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" na telefon 3 606 606, a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na web adresi www.bvk.rs , dodaje se u saopštenju.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir