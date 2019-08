RASKRSNICA STARINE NOVAKA I KRALJICE MARIJE PUŠTENA U SAOBRAĆAJ: Radovi na potezu od Vukovog spomenika do Kalemegdana se nastavljaju

Raskrsnica na potezu ulica Starine Novaka i Kraljice Marije puštena je danas u punom kapacitetu u saobraćaj, a radovi na rekonstrukciji od Vukovog spomenika do Kalemegdana se nastavljaju.

Raskrsnica sa Takovskom ulicom je od danas u izmenjenom režimu saobraćaja, jer će biti puštena sa pola profila, što znači da će pola raskrsnice biti u funkciji, preneo je Beoinfo.

Kako je naveo pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović, radovi na raskrsnici sa Ulicom despota Stefana Lazarevića su u drugoj fazi.

Potez od Ulice despota Stefana Lazarevića do Drinčićeve biće zatvoren za saobraćaj, a od Drinčićeve do raskrsnice sa Francuskom omogućen je saobraćaj sve do pijace.

Plan je da raskrsnice sa Takovskom i Ulicom despota Stefana Lazarevića od 1. septembra bude u funkciji.

Mladenović je rekao da će se izvođaču radova sugerisati da bolje obeleži koridore za pešake.

Pomoćnik gradonačelnika je istakao da će 1. septembra biti završeni radovi na Trgu republike, kao i da se u saobraćaj pušta i Karađorđeva i Topličin venac.

(Kurir.rs/Tanjug)

