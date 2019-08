RADOJIČIĆ: Usvojeno je idejno rešenje ta bolnicu Tiršova 2, biće pristupačna pacijentima

Usvojeno je idejno rešenje za dečju bolnicu "Tiršova 2", rekao je gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić nakon sastanka radne grupe za praćenje realizacije ovog projekta.

Grad je angažovao Urbanistički zavod Beograda da na osnovu idejnog rešenja koji je radna grupa usvojila pristupi izradi projekta, čime se stvaraju uslovi za dalji rad na novoj bolnici, saopštio je gradski Sekretarijat za informisanje.

Radojičić naglašava da će zgrada biti jednostavna za snalaženje pacijentima i drugim korisnicima, kao i da je važno da se svi u njoj osećaju prijatno i lakše podnesu tegobe zbog kojih su došli u kliniku.

- Idejnim rešenjem predloženo je da bolnica ima osam spratova koji će se prostirati na oko 33 000 metara kvadratnih. Još četiri podzemne etaže površine oko 28 000 kvadrata omogućiće parking za 600 automobila. "Tiršova 2" će imati direktan izlaz na auto-put, u dva smera, kao i pristup iz pravca Deligradske, objasnio je Radojičić.

foto: Beta/Beoinfo

On je dodao da je lokacija koja je izabrana i sama izazovna, ali s obzirom na to da je namera da bolnica bude u centru Beograda, to je po analizi i najbolja moguća lokacija.

Cilj je, kazao je gradonačelnik Beograda, da se nova zgrada uklopi u mesto na kome će se nalaziti, a zato su, kako je istakao, važne i saobraćajnice koje treba da omoguće pacijentima što brži i lakši pristup.

- Studija izvodljivosti će biti gotova u septembru. Radimo transparentno u saradnji sa predstavnicima radne grupe, klinike i grada i želja nam je da dođemo do najboljeg mogućeg rešenja. "Tiršova 2" ne predstavlja samo veliki projekat već i potpuno novi pristup našim malim pacijentima u modernoj bolnici kakve imaju njihovi vršnjaci u najsavremenijim zemljama sveta, zaključio je gradonačelnik.

(Kurir.rs/Tanjug)

