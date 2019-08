AMBROZIJA VELIKI PROBLEM U BEOGRADU, GRADONAČELNIK NAJAVIO: Pravimo dugoročnu strategiju kako da se otarasimo te biljke

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je danas da je potrebam dugoročni pristup za rešavanje problema sa ambrozijom u Beogradu, jer ta biljka za sve veći broj ljudi predstavlja zdravstveni problem.

"Sa ekspertima ćemo napraviti stručni tim koji će uraditi 20-godišnju strategiju za rešavanje ovog problema. Ovo je tipičan primer kako moramo dugoročno da planarimo, kako moramo svi, kao društvo, da pristupamo problemima, a potrebno je i podići svest građana o ovom problemu", kazao je Radojičić

Ambrozija u Beogradu još više procvetala zbog kiše, rekao je Radojičić i dodao da je rasprostranjena na 350.000 hektara i da zelene i neuređene površine od te biljke čiste institucije ali da se zbog neodogovornosti pojedinaca taj korov ne uništava na privatnim poljoprivrednim posedima.

"Prema zakonu Srbije, pojedinci na svojim posedima moraju da uništavaju ambroziju, a ako to ne urade trebalo bi da budu kažnjeni. Kaznena politika nije dovoljno agresivna i okviru ove strategije moramo to da uzmemo u obzir kako bismo rešili problem koji je prisutan svuda u svetu", rekao je on.

(Kurir.rs/Beta/RTS)

