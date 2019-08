RENOVIRATE STAN? Bušenje, lupanje, rušenje već od 6 ujutru! U ove radove ne krećite bez dozvole, inače eto komunalaca na vratima

BEOGRAD - Ukoliko želite da renovirate stan, postoji nekoliko koraka koje morate da napravite kako biste izbegli žalbe komšija, dolazak upravnika zgrade, posetu komunalne inspekcije, pa čak i plaćanje eventualne kazne u slučaju da nemate potrebne dozvole.

Osnovni koraci i pravila isti su svuda, ali treba napomenuti da neki detalji pravilnika mogu da variraju kako od grada do grada, tako i po opštinama, ali i da sama zgrada, odnosno upravnik zgrade, ima određena pravila.

Ipak, ono što je sigurno to je je da vam za neke, najčešće radove u stanu, nisu potrebne nikakve dozvole. To je, na primer, slučaj ako nameravate da krečite stan, da menjate pločice u kupatilu, da stavljate novu kuhinju, da postavljate nove sanitarije ili čak da vršite zamenu prozora. Baš kao i zamena vodovodnih instalacija ukoliko se ne radi o onim centralnim, od kojih zavisi snabdevanje vodom celog objekta. Za veće radove su potrebne dozvole.

ŠTA SE RADI BEZ DOZVOLE

* gletovanje, krečenje, malterisanje

* zamena stolarije

* postavljanje parketa

* zamena prozora

* stavljanje pločica

* renoviranje kupatila

* postavljanje sanitarija

* izrada kuhinje

* postavljanje klime

* zastakljivanje terase

* zamena radijatora

* zamena roletni

* lepljenje tapeta

* zamena manjih vodovodnih cevi

- Prijava radova u stanu nije potrebna, ako su oni estetski. Međutim, dozvola je

obavezna u slučaju kada se, na primer, izmeštaju zidovi. Poslednji klijent koji je tražio dozvolu za pomeranje zidova od opštine platio je taksu od oko 2.400 dinara - rekao je za list Vladimir Mirić, upravnik jedne zgrade na Starom gradu.

U ovom prvom slučaju, znači gde nikakva dozvola nije potrebna, dovoljno je da se o radovima obavesti upravnik zgrade, ukoliko on postoji, te da se komšije obaveste obaveštenjem na ulazu u zgradu ili na nekom drugo prigodnom mesto gde će svi moći da ga vide. Tu treba navesti od kada do kada će radovi da traju.

Koje radove morate da prijavite

- U slučaju pregrađivanja i rušenja zidova, kao i pomeranja cevi i instalacija neophodno je radove prijaviti nadležnoj opštini i tražiti dozvolu. Cena takse za potrebnu dozvolu iznosi nekoliko hiljada, ako ne i manje, a zavisi od opštine - kažu iz firme Moj upravnik koja se bavi upravljanjem u stambenim objektima.

Za rekonstrukciju, adaptaciju ili sanaciju objekta, promenu namene objekta, izvođenje radova na razdvajanju ili spajanju poslovnog ili stambenog prostora, ugradnju unutrašnjih instalacija (npr. gas, struja, voda, toplotna energija) u postojeći objekat, potrebno je podneti zahtev nadležnom opštinskom organu.

RADOVI SAMO SA DOZVOLOM

* pregrađivanje stana

* rušenje pregradnih zidova

* skidanje radijatora

* radovi na vodovodnim vertikalama

* zamena ili popravka krova

U Beogradu su za to nadležne opštine, odnosno Odeljenje za građevinske i komunalne poslove. Uz zahtev neophodno je priložiti dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi za podnošenje prijave i naknadu za Centralnu evidenciju, kao i dokaz o izmirenju obaveza u pogledu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.



- Kada stanar prijavi renoviranje, utvrđujem sta želi da promeni. Kada planira da ruši i pomera zidove, uvek obavestim stanara da traži dozvolu od gradske opštine, pogotovo ako su u pitanju noseći zidovi, jer oni utiču na stabilnost zgrade, ali i bezbednost stanara - istakao je upravnik zgrade Aleksandar Trajković.

Kako saznajemo iz gradskih i prigradskih opština, procedura dobijanja takozvane "male građevinske dozvole" podrazumeva najpre slanje elektronskog upita opštini na kojoj se nalazi stambeni objekat. Uz zahtev za dobijanje građevinske dozvole dostavlja se i idejni projekat sa potpisom odgovornog projektanta i dokaz o vlasništvu nad stanom. U slučaju da sugrađani nemaju izabranog projektanta, Opština će im obezbediti bazu iz koje mogu da ga izaberu.

A koliko može da košta izrada projekta? To zavisi od veličine dela stana koji želite da rekonstruišete, a procena je da će usluge projektanta koštati od 8 do 12 evra po kvadratu. To znači da ako hoćete da pregradite deo stana od recimo 10 kvadrata, za to ćete morati da izdvojite od 80 do 120 evra.

Koliko koštaju takse

Republička administrativna taksa za podnesak o prijavi radova iznosi 310 dinara, dok taksa za potvrdu o prijavi radova u skladu sa izdatom građevinskom dozvolom i rešenjem o odobrenju za izvođenje radova iznosi 900 dinara za objekat kategorije A, 4.500 za objekat kategorije B, 5.400 za objekat kategorije V i 5.400 dinara (za objekat kategorije G).

Radovi već od 6 sati ujutru

Prema sadašnjem kućnom redu koji važi u srpskoj prestonici, radovi u stanovima mogu da se izvode, verovali ili ne, već od 6 ujutro! I tako sve do 13 kada je popodnevni odmor do 17. Zatim majstori mogu ponovo da uzmu alat od 17 do 22. Kada bude usvojen novi kućni red u Beogradu, radovi će moći da se izvode od 7 do 16 i od 18 do 22.

Ukoliko su radovi nelegalni i utiču na normalno korišćenje drugih stambenih jedinica u objektu, građevinska inspekcija može tražiti njihovu obustavu, zahtev za nabavku dozvole ili vraćanje objekta u prvobitno stanje. Najoštrija kaznena mera je plaćanje iznosa od 50.000 dinara.

